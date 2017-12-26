TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin'in Ömerli Belediyesi, alt ve üstyapı ile temizlik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda birçok projeyi hayata geçiriyor.

DBP'li Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan görevlendirme ile belediye, ilçe halkının hasret kaldığı hizmetleri sunmak için çalışma başlattı.

Kaynakları ilçede yaşam standardının yükseltilmesi için vatandaşın hizmetinde kullanan belediye, görevlendirmenin ardından yaklaşık bir yıllık sürede 5 çocuk oyun parkı oluşturdu.

Ayrıca Ömerli Belediyesi 1. Çocuk Şenliği ile tüm ilkokul çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi, 400 çocuğa yaz spor okulları kapsamında kurslar verildi.

İlçede, 45 kilometre sathi kaplama ve 25 kilometre sıcak asfalt yapıldı, 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi, 2 taziye evi, öğretmenevi, 700 metrekare ücretsiz otopark ve kadın eli mağazası halkın hizmetine sunuldu.

Ömerli Belediyesi ekipleri, bebeği doğan aileleri de ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

İlçede dezavantajlı gruplara çeşitli geziler düzenlenirken, ramazan ayı boyunca da günde 700 kişiye iftar verildi.

İhalesi tamamlanan çevre yolu projesine başlanırken, spor salonu, kültür merkezi, halk kütüphanesi, 5 semt sahası ve köylü pazarı projeleri de ihale aşamasına geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini, ilk etapta vatandaş, esnaf ve muhtarlarla bir araya gelerek ve anketlerle fikir, talep ve önerilerini aldıklarını, buna göre yapılacak hizmetleri programladıklarını söyledi.



- Çevre yolu ve içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor

İlçenin çevre yolu ve içme suyu sorunlarını çözmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Korkmaz, gelecek yıl ilçenin çevre yoluna kavuşacağını, daha modern bir kentsel görünüm kazanmak için yeni bir imar planı ile tanışacağını belirtti.

Vatandaşların ciddi sorunlarından birinin de sağlıklı içme suyuna erişim olduğunu aktaran Korkmaz, bu sorunu 2 aşamada çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

DSİ'nin projesinin geçen ay tamamlandığını anımsatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Nusaybin'deki Beyazsu deresi ilçeye kadar ulaştı. Bunu daha ilçemizin hizmetine sunmadık. İlçemizin altyapısında kullanılan borular kanserojen madde içeren asbest borulardı. Bunu çözmek için de MARSU ve İller Bankası ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılının başından itibaren Ömerli ilçesi 40 yıllık içme suyu sorunu toptan çözmüş olacak."

İlçede hem alt ve üstyapı çalışmalarını hem sosyal tesis yapımını hem de sosyal projelerle kadın çocuk ve gençlere yönelik hizmetleri artırdıklarını ifade eden Korkmaz, bütün kırsal mahallelere taziye evi ve park yapılacağını söyledi. Korkmaz, bütün yolların asfaltlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla merkezdeki hizmetlerini en kırsal mahalleye taşımayı amaçladıklarını aktaran Korkmaz, "Hiçbir vatandaşımız, hiçbir köylümüz merkezin imkanlarından mahrum kalmayacak." dedi.

- Sosyal projelere de ağırlık verildi

Sosyal projelerde de kadın ve gençlere ayrı bir önem verdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Korkmaz, çeşitli etkinliklerin yanı sıra ilçeye yüzme havuzu kazandırdıklarını, kadınların el emeği göz nuru ürettikleri ürünleri sergilemeleri, satmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla bir mağaza oluşturduklarını vurguladı.

- "50 yıllık hizmetlere bir yıl içinde kavuşmuş olacak"

Korkmaz, 2018 yılında başta çevre yolu, altyapı ve sağlıklı içme suyu çalışmaları olmak üzere spor salonu, gençlik merkezi, çok amaçlı halk kütüphanesi, katı atık toplama merkezi, modern mezbaha ve hayvan pazarı, köylü pazarı ve ilçe meydanı projelerinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, "2018 yılı Ömerli için bir yatırım yılı olacak. Muhtemelen 50 yıllık hizmetlere bir yıl içinde kavuşmuş olacak." diye konuştu.

- "Terörün izlerini silmeye çalışıyoruz"

Göreve geldiklerinde belediyenin yaklaşık 10 milyon lira borcu bulunduğuna işaret eden Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca en ciddi sorunlardan biri de eskiden çalışan, halihazırda çalışan, emekli olan ve işten ayrılan işçilerimizin yıllarca birikmiş borçları vardı. İlk geldiğimizde yaptığımız hizmetlerden biri de alın teri dökmüş bu işçi kardeşlerimizin ücretlerini ve borçlarını ödemek oldu. Kalan borçlarını peyderpey ödemeye çalışıyoruz. Terörün izlerini ilçemizden tamamen silmeye çalışıyoruz. Bu konuda ilçemizde vatandaşlarımızın da bizlere verdiği destek takdire şayandır. Onlara şükranlarımız sunmak istiyoruz."