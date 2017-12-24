TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Devletin kaynağı Kocaköylülerin hizmetinde

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirme yapılan Kocaköy ilçesinde devletin sunduğu kaynaklar doğrudan yatırıma dönüşüyor.

DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan tarafından, ilçenin layık olduğu belediye hizmetleriyle buluşması için yepyeni bir dönem başladı.

Temizlik, yol, su, kanalizasyon gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin dahi önceki dönemde ihmal edildiği ilçe, kısa sürede 12 milyon liralık yatırıma kavuştu.

Belediye Başkan Vekili Turhan'ın vatandaşa bir telefon kadar yakın olduğu ilçede yaşam standartlarını artıran projeler hızla uygulanırken, gelecek yıl 25 milyon liralık kaynağın hizmete dönüştürülmesi hedefleniyor.

- "Terör örgütünün vesayeti altında işler yapılıyordu"

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren belediyede hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Belediyede kurumsal bir yapının olmadığını tespit ettiklerini belirten Turhan, "Belediyede DBP'li belediye başkanının bir hükmü yoktu. Terör örgütünün vesayeti altında işler yapılıyordu." dedi.

Turhan, vatandaşla belediye arasındaki kopukluğu gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyenin kurumsal bir çalışması yoktu. Kendisini güçlü gören, örgüt içerisinden belediye başkanına talimat verebiliyor ve işini yaptırıyordu. Bunun dışındaki vatandaşlara da 'Bedel ödediniz mi?' deniyordu. Vatandaş gelip derdini anlatamıyordu, onlara ulaşamıyordu. Biz göreve başladıktan sonra hayırlı olsun ziyaretine gelenlerden '12 yıldır belediyeye adım atmadım.' diyen vatandaşlar vardı. Halbuki belediyeler müşterek ihtiyaçları gidermek üzerine kurulmuş, vatandaşların en çok uğraması gereken birimlerdir. Bu beni çok şaşırtmıştı. Göreve geldiğimde vatandaş rahatlıkla ulaşabilsin diye cep telefonu numaramı her tarafa asmıştım. İletişimi kuvvetlendirmek adına semt pazarının kurulduğu, tüm köylülerimizin ilçede olduğu günde halk günü uygulamasını yaptık. Kapımız sonuna kadar açık. Vatandaş artık randevu almadan gelip derdini anlatabiliyor."

- Kocaköy'de hummalı çalışmalar yapıldı

Turhan, tespit ettikleri eksikleri giderme adına gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, ilçede eksikliği yoğun şekilde belli olan çöp konteyneri ve iş makinesi ile yol problemini çözdüklerini aktardı.

Kocaköy'ün ilçe olmasına rağmen bir köyü andırdığına işaret eden Turhan, "Önceden yollar dar, çamur ve topraktı. Bunlarla ilgili merkez ve köy yollarında kilitli parke taşı çalışmamız oldu ve halen de devam ediyor. İlçenin en büyük nüfusuna sahip Kaya Mahallesi'nin kanalizasyonu yoktu. Bu konuda İller Bankası ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ile çalışma yaptık. Mahallemizin kanalizasyonu 4 milyon liralık bütçeyle yapılmaya başlandı." şeklinde konuştu.

Turhan, ilçeye gençler için kültür merkezi, çocuklar için oyun parkları ve taziye evi kurduklarını belirterek, vatandaşların talebi doğrultusunda düğün salonu da yapacaklarını söyledi.

Üç okulun onarımını yaptıklarını dile getiren Turhan, 7 halı saha ile basketbol, voleybol ve tenis kortu inşa ettiklerini bildirdi.

Turhan, hedeflerinin çocukların sağlıklı parklara kavuşmaları, fiziki altyapısı uygun okullarda öğrenim görmeleri, kadınların ise sosyalleşmesine katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

İlçe için 130 bin metrekarelik parke çalışması öngördüklerini anlatan Turhan, önceki yönetimin müteahhitlere olan borcunu kapattıklarını belirtti.

Turhan, "12 milyon liralık bütçeyi hayata geçirmiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki yıl da planımız 25 milyonluk bir bütçe ile vatandaşa hizmet etmek." diye konuştu.

Çocuk genç ve kadınlar için birbiri ardına proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Turhan, yaşlılar için de gezi programları düzenlediklerini söyledi. Turhan, hazırladıkları "Düğün-Nikah Bohçası Projesi"yle yeni evlenen çiftleri ziyaret edip içinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı bulunan bohçaları hediye ettiklerini aktardı.

- "Bütçe terör örgütü PKK'nın isteği doğrultusunda harcanmış"

Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşın vergileriyle oluşturulan bütçe, terör örgütü PKK'nın isteği doğrultusunda harcanmış. Devletimiz bu tespitler üzerine bir çalışma başlatıp görevlendirme yapınca ilçemizde şöyle bir mesele oldu; belediyede PKK terör örgütüyle irtibatı net olan 3 hizmet alımı çalışanın işine biz göreve başlamadan son verilmişti. Seçilmiş olan belediye başkanı diğer belediyelere görevlendirmeler yapıldıktan sonra kendini kurtarmak için böyle bir yönteme başvurmuştu.

Bu tasarruf üzerine belediye başkanı örgüt tarafından belediyeye girmekle yasaklandı, tehdit edildi. Yerine belediye meclis üyelerinden birini görevlendirmişlerdi. Zaten tüm Türkiye'nin malumu seçilmiş belediye başkanlarının bir hükmü yoktu belediyelerde, karar verme mercisi değillerdi. Sıradan bir örgüt elemanına sormadan hiçbir adım atamıyordu. Kocaköy'de yapılan bu tasarrufla da bunu resmileştirdiler. Belediye meclis üyelerinden birini görevlendirdiler, belediye başkanını da 'rapor alacaksın' diye tehdit ettiler, bunu da tüm Kocaköy biliyor."

- "Birilerinin bütçeyi PKK terör örgütüne yönlendirdiği ortada"

Turhan, toplumun her kesimini desteklemeye, onlara ulaşacak çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini aktararak, örgütle irtibatı olanları çıkararak ciddi bir kurumsal altyapı oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşların kurumsal bir yapı içerisinde belediyeye ulaşıp çalışmaları gördüğünü anlatan Turhan, insanların "keşke 3 yıl önce görevlendirme yapılsaydı da bu hizmeti görseydik." dediğini belirtti. Turhan, "Bunlar bizi devlet adına, devletimizin attığı adımlar adına memnun ediyor. Yaptığımız işlere daha da sarılmaya, aşkla ve şevkle çalışmaya itiyor." şeklinde konuştu.

Turhan, vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını, onların memnuniyetini gördüklerinde de daha fazla memnun olduklarını söyledi.

DBP'li yönetimin ilçede herhangi bir hizmet yapmadığını dile getiren Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan çalışma daha çok birilerine menfaat sağlama üzerine yapılmış. Vatandaşı da bu konuda yanlış yönlendirmişler. 2016'da 1 milyon liranın üzerinde mıcır alımı söz konusu ama yüzde 10'u dahi gönderilmemiş bu mıcırın. Birilerinin devletin gönderdiği bütçeyi bir şekilde PKK terör örgütüne yönlendirdiği ortada. Bütçe kötü kullanılmış ve vatandaşa hizmet noktasında bir şey gitmemiş. Bütçeyi mıcır ve bol tamir bakım giderleri üzerinden harcamış gibi göstermişler. Vatandaş da bunun tek kuruşunu alamamış."