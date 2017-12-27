TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Eğil turizmin gözdesi olacak

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, ilçenin turizmde daha da gelişmesini sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Eğil Belediye Başkanı DBP'li Petek Elyuse Çapanoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınmasının ardından görevlendirme yapılan Eğil Belediyesi, bir yandan geçmiş dönemden kalan borçları öderken, diğer yandan da ilçenin turizmde atağa geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kürşad Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın hem inanç hem de doğa turizmi potansiyeli olan ilçede belediyeyi devraldıklarında kurumsal kimliği olmayan, çalışanlardan verim alınmayan, geleceğe yönelik herhangi bir projesi olmayan, kaynakları vatandaşın hizmetine sunamayan, kasasında herhangi bir kaynağı olmayan bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi.

Vatandaşın beklenti ve önerilerine göre projelerine yön verdiklerini anlatan Atak, çağdaş belediyecilik anlayışıyla hayata geçirmeyi düşündükleri projelerin teknik ve ekonomik altyapısını oluşturduklarını, öngörülen projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirtti.

- TOKİ ile konut projesi

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı her yaştan vatandaşa ulaşmaya çalışarak yıkılmaz bir gönül köprüsü kurmaya çalıştıklarını anlatan Atak, ilk etapta ilçedeki konut yetersizliği sorununu çözmek için TOKİ ile iş birliği yaparak 200 dairelik bir proje hazırladıklarını, yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak proje için vatandaşlardan talep toplamaya başladıklarını bildirdi.

İlçede sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün, soyunma odası ve çevre düzenlemesi ile kırsal mahallelerde gece de kullanabilecek ışıklı halı saha yapacaklarını belirten Atak, belediye tarafından Eğil'de yaşayan, vatanını ve milletini seven gençlerin sportif alanda kendilerini geliştirmeleri, kötü alışkanlıklardan kurtulmaları ve geleceğe umutla bakarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeleri adına spor kulübü kurulduğunu anlattı.

Atak, Gençlik Merkezi Projesi'ne çok önem verdiklerini, sosyal belediyecilik kapsamında çeşitli branşlarda ücretsiz kursların verileceği ve etkinliklerin düzenleneceği merkezin yapım aşamasında olduğunu ve 700 bin liraya mal olacağını ifade etti. Merkezde derslikler, atölyeler ve konferans salonu bulunacağını belirten Atak, merkez ile gençlerin hem sanatsal kurslar alacağını hem de okul hayatlarında derslerine yardımcı olacak kurslara ücretsiz erişim imkanı bulacağını dile getirdi.

- Türkiye'nin 214. tabiat parkı Eğil'de

Atak, ilçede Asurlular tarafından yapılan Eğil Kalesi'nde ışıklandırma projesi için girişimde bulunduklarını bildirerek, 275 bin liraya mal olacak projeyi hayata geçireceklerini aktardı.

Görevlendirilmesinin ardından ilçenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucu "Eğil Peygamberler Tabiat Parkı"nı Türkiye'nin 214. tabiat parkı yaptıklarını vurgulayan Atak, Diyarbakır'ın en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan tabiat parkının ilçede bin 340 dönümlük orman alanında yer alacağını söyledi.

Atak, şunları söyledi:

"Tabiat parkı olarak ilan edilen bu alan, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış farklı inançların yaşadığı ilçemizde yer almaktadır. Tabiat parkı ilan edilen alanı gelenler ayrıca arkeolojik özellik gösteren peygamberler türbeleri, kaleler, tarihi camiler, mezar anıtları, kümbetler, mağaralar, kiliseler, han, hamam ve medreseler bulunan alanlarımızı da ziyaret imkanı bulacaklar. Vatandaşlarımız içerisinde teleferik, seyir terası, mesire alanları, kır lokantaları, yürüyüş yolları olacak bu alanda tabiatla iç içe, çevreye saygılı tesislerde güzel zaman geçirecekler. Ön etüt çalışması halen devam eden bu proje ile ilçemiz turizmin gözdesi olacaktır."

- "Kaynaklarla hem iş üretiyoruz hem de borçları ödüyoruz"



Atak, hiç yatırım yapılmamış 30 kırsal mahalleye 150 bin metrekare kilitli parke taşı döşemeye başladıklarını, 22 köyde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.

İlçede bakımsız durumda olan bütün parkları yenilediklerini ayrıca 2 park ve 30 kırsal mahalleye çocuk oyun grupları kurma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Atak, tüm kırsal mahallelerde dezavantajlı vatandaşların hastaneye gidiş gelişleri için ücretsiz servis hizmeti başlattıklarını vurguladı.

Atak, "Servis sayesinde gidiş dönüşlerde sıkıntı yaşayan, araç bulamayan yaşlı, engelli, hasta ve hasta yakını vatandaşlarımızın gidiş ve dönüşleri artık çok daha rahat oluyor. Tüm kırsal mahalleleri kapsaması bakımından da Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan servis hizmeti haftanın her günü belirlenen güzergahlarda hasta vatandaşlarımızı ilçe devlet hastanesine ücretsiz taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İlçeye içerisinde saat kulesi, dinlenme ve yeşil alanları olan vatandaşların hoş vakit geçirebileceği, görsel olarak ilçeye modern bir hava katacak meydan projesinin çalışmalarının sürdüğünü anlatan Atak, şunları söyledi:

"Bütün kaynağı vatandaşın emrine ve hizmetine sunduk. Bu da ortaya güzel şeylerin çıkmasını sağladı. Daha önce bu kaynaklar vatandaşın hizmetine sunulsaydı, vatandaşlarımız çok daha refah ve mutluluk içerisinde yaşamış olurlardı. Kaynaklarımızı vatandaşlarımızın emrine ve hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kaynaklarla hem iş üretiyoruz hem de geçmiş belediyeden kalan borçları ödüyoruz. Geçmiş dönemden kalan 3 milyon liraya yakın borcumuz var. Bunların yanında çok daha fazla hizmet üretmeye çalışıyoruz. 7 yılda Eğil'de belediyecilik anlamında üretilmeyen hizmeti son 9 ayda üretmeye çalıştık."