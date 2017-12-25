TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Hizan'ın çehresi görevlendirmeyle değişti

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Hizan Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik faaliyetleriyle hem ilçenin çehresini değiştirdi hem de vatandaşların yaşam standardını yükseltti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, AA muhabirine, geçen yıl aralık ayında belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini anımsattı.

Belediyeyi borçlu şekilde devraldıklarını belirten Hamitoğlu, "12 milyon lira borç vardı. Bir yıla yakın sürede borcumuzu 6 milyon liraya indirdik. Piyasa borçlarını temizledik, kamu borçlarının bir kısmı kaldı. İlçenin belediye hizmetleri açısından birçok sorunu vardı. Araç parkında birçok eksik vardı. Yeni bir ekskavatör, vidanjör, itfaiye, kar temizleme ve küçük araçlar aldık. Ekipman anlamında hiçbir eksik bırakmadık. En büyük sıkıntılarımızdan biri 1978 yılında yapılan içme suyu şebekesiydi. Ne yazık ki günün 6 saati su verilse diğer saatlerde su kesiliyordu, bazen de günlerce su gelmiyordu. Musluklardan su akmazdı. Aynı zamanda kanalizasyonlarda problemlerimiz vardı." diye konuştu.

İlçenin tüm içme suyu şebeke hattının yaklaşık 15 milyon liraya ihale edildiğini kaydeden Hamitoğlu, 2018 yılında da bütün şebekeleri ve depoları yenileyeceklerini belirtti.

Halkın artık daha sağlıklı ve iyi bir hizmet alacağını ifade eden Hamitoğlu, "Halkımız, artık su kesintileri, sağlıksız su ve depolardan kurtulacak, daha modern, sağlıklı ve hijyenik su içme şansı elde edecek. Aynı şekilde kanalizasyon altyapısında çok ciddi eksiklikler vardı. Geldiğimiz andan itibaren özellikle ikinci kademe kanalizasyonların hepsini bitirmek üzereyiz." dedi.

- Gençlere yönelik çalışmalar yapıldı

Hamitoğlu, gençlerin terör örgütünün eline düşmemesi ve onlara sahip çıkmak için çok sayıda çalışma yürüttüklerini, ilçede 3 bini yatılı olmak üzere 9 bine yakın öğrenci bulunduğunu, bunların sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişmesi için imkan sağladıklarını kaydetti.

Önceden ilçede kullanılamaz halde olan iki oyun parkı bulunduğunu anlatan Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"Biz 4 aylık bir çalışmayla çocuklarımıza 16 park yaptık. Spor Toto'dan da destek alarak biri kapalı olmak üzere 15 semt sahası yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençler için gezi, paneller, şiir söyleşileri, konserler gibi birçok faaliyet gerçekleştirdik. İlçemize çok popüler yazar ve edebiyatçılarımız geldi. TRT sanatçıları burada konserler verdi. Gençlerin katılımı çok fazlaydı, halkın tepkisi de olumluydu. Kitap ve mekan eksikliklerini gördük. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızdan ve bütçemizden 5 kütüphane yaptık, 3 kütüphanemizin de yapımı sürüyor. Çarşı merkezinde düşündüğümüz kütüphane projemiz de ihale aşamasında. Bunu 2018 yılında tamamlayıp hizmete sunacağız."

- "Kadınlara iş imkanı sağladık"

Hamitoğlu, kış mevsiminin uzun geçtiği ilçede küçük çocukların kapalı mekanlarda oynaması için çocuk oyun salonları ve kütüphane yaptıklarını, bu projeyi iki yerde daha gerçekleştireceklerini, vatandaşlar için fitness salonu oluşturduklarını söyledi.

Kadınlara istihdam noktasında destek sağladıklarını vurgulayan Hamitoğlu, "Bir tekstil atölyesi kurduk. Burası belediyenin atıl malzemelerinin olduğu depoydu. Bir tekstil firmasıyla anlaşarak 300 kişilik bir istihdam oluşturduk. İstihdamın büyük kısmını kadınlarımız oluşturuyor. Dar gelirli vatandaşlarımıza öncelik verilerek oluşturulan bir projeydi. Başarıyla devam ediyor ve güzel sonuçlarda aldık." dedi.

İlçenin altyapısıyla ilgili çalışmaların yüzde 70'ini tamamladıklarını, 2018 yılında bu konuda herhangi bir sorununun kalmayacağını bildiren Hamitoğlu, üstyapıyla ilgili de gelecek yıl 10 kilometre sıcak asfalt yapmayı planladıklarını aktardı.

- "36 iş yeri yaptık"

İlçede eski çarşı denilen mevkide 24 iş yerini Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yıktıklarını anlatan Hamitoğlu, şunları söyledi:

"Buradaki binalar eski ve yetersizdi. Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattık. Bu çerçevede 24 eski iş yerini yıkarak yerine 36 yeni iş yeri yaptık. Çarşı merkezindeki eski pasajı da yıkarak oranın da sağlıklaştırmasını planlıyoruz. Projeleri hazır. Baharda inşaatına başlamayı planlıyoruz. İlçede terminal ihtiyacımız vardı. Özellikle köylerden gelen minibüsler şehir içinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Bunun için terminal projesi hazırladık. 2018 yılında ihalesini yaparak inşaatına başlayacağız."

Eski belediye döneminde 3 yılda sadece 47 bin metrekare parke taşı döşediğini anlatan Hamitoğlu, şu bilgileri verdi:

"Haziran ayında başlayıp kasıma kadar 87 bin metrekare parke taşı döşedik. İmarla ilgili ihalemizi yaptık. İlçemiz birkaç ay içinde yeni imar revizyon planına sahip olacak. Birçok eve giden imar yolu bile yoktu. 12 kilometre yeni yol açarak asfalta hazır hale getirdik. Geçmiş dönemde bir metre dahi yol açılmamıştı. Önceki belediyenin 3 yıllık bir çalışma süresi var. Bir dikili ağaçları yok. 4 ayda 8 bin 600 ağaç diktik. Mezarlıkların bakımını ve çevre düzenlemesini yaptık. Onardığımız mezbahayı bu ay hizmete almayı planlıyoruz."

Hamitoğlu, terörün kol gezdiği yerlerde artık vatandaşların huzurla yürüyüp gezebildiğine dikkat çekti.

- "Halkın kaynakları terör örgütüne aktarılmış"

Eski belediye yönetimi döneminde gelen paraların büyük bölümünün terör örgütüne aktarıldığının altını çizen Hamitoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediyemize ait sıfır bir aracın teröristlere verildiği ve onların da terör örgütü mensuplarını taşıdığı tespit edildi. Araç daha sonra bir kaza sonucunda köyün birinde kaldı. Aracı getirip tamir ederek tekrar belediyemizin hizmetine sunduk. Belediyemizin araçları hendek ve terör örgütü eylemlerinde kullanıldı, yakıldı. Belediye kaynaklarının birçoğu bu şekilde terör örgütüne aktarılmıştı. İşe ya terörist yakınlarını aldılar ya da aldıkları personelden örgüt adına para kesintileri yaptılar. Bu da belediye kaynaklarının, aslında halkın kaynağının, terör örgütüne aktarılmasıydı. Bunların önünü kestik. İnşallah bir daha bunlar ülkemizde yaşanmayacak."

Bu yıl ihalesi yapılan 40 ile 50 milyon lira arasında bir yatırımı ilçeye kazandırdıklarını anlatan Hamitoğlu, 2018 yılında yapacakları yatırımlarla bu rakamın 80 milyon liraya ulaşacağını aktardı.

Hamitoğlu, bölgede gençlerle kucaklaşmayı ve onları sahiplenmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Burada vatandaşımız çok ciddi mağduriyete uğramış. Musluğu açıyorsunuz su yok, dışarı çıkıyorsunuz çöpler ortada, kanalizasyon bağlantısı yok. Bunlar en temel ihtiyaçlar. Bu belediye ne yapmıştı?" diyen Hamitoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye, 400 bin liraya aldığı araçları terör örgütüne göndermiş, onların hizmetine sunmuş. Vatandaşa hizmet etsin diye alınan araçlar, örgütün eylemlerinde kullanılmış. 'Parke taşı döşediler' dedik ama o parke taşları sokaklarımıza döşenmemiş. Terör örgütünün mayınlama yapabilmesi için kullanılmıştı. Onun üstünü kapattılar. Vatandaşımız yeni bir yola kavuşacak. Bakıyorsunuz eylem başlatıp, bütün kaldırım ve parke taşlarını polis araçlarına ve vatandaşların evlerine atıyorlar. Okullarımıza molotof atıldı. Bir okula molotof atılır mı? Camlarını kırıp tahrip ettiler. Şimdi onları onarıyoruz. Çocuklarımızın benliğinde terörün hiçbir izini bırakmamaya kararlıyız, tamamen unutturacağız. Gayretlerimizle daha güzel günlere gideceğiz."

DBP'li eski Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016 tutuklanmıştı. Kaymakam Bülent Hamitoğlu, 23 Aralık 2016'da belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.