TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Sur'un kaderi görevlendirmeyle değişti

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, başarılı çalışmalarıyla yıllardır belediye hizmetinden yoksun kalan ilçe halkının yüzünü güldürüyor.

Sur'da yapılan sözde "özerklik" açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanan DBP'li Sur Belediye Başkanı Seyit Narin'in görevden alınmasının ardından Kaymakam Bilal Özkan'ın görevlendirildiği belediyede yepyeni bir dönem başladı.

Belediye hizmetine yıllardır hasret kalan ilçede PKK'lı teröristlerin açtıkları çukur, kurdukları barikat ve tuzakladıkları patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırılarla adeta "virane" hale gelen tarihi ilçe, başarılı çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 33 medeniyete ev sahipliği yapan ancak teröristlerin saldırıları sonucu büyük hasar gören Suriçi'nin "cazibe merkezi" haline getirilmesi için hazırlanan projeler bir bir hayata geçirilirken bu çalışmalara Sur Belediyesi de büyük katkı sunuyor.

Belediye tarafından ilçede alt ve üstyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım, peyzaj ve yöresel mimariye uygun konut projeleriyle tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.

Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönüm alan, rekreasyon çalışmasının ardından hizmete açıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkilerinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 637 konut etap etap tamamlanıyor.

Tarihi dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşma, hazırlanan projelerle bertaraf ediliyor, hasar gören eserler aslına uygun şekilde onarılıyor. 13 eserin restorasyonu tamamlanırken çalışmaların sürdüğü Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Cami) de gelecek yıl aslına uygun hale getirilecek.

- 4 bin aile terk etmişti

Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 14 ay önce göreve başladığını anımsattı.

PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar ve gerçekleştirdiği saldırılar dolayısıyla 17 bin kişiden oluşan 4 bin ailenin tarihi ilçedeki evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Özkan, 66 asker ve polisin şehit olduğu o dönemde Sur'un çok kötü hale geldiğini söyledi.

"Bizden önce çöp dahi toplanmıyordu. Devraldığımızda belediyenin durumu adeta harabat haldeydi. 100 milyon lira borcu olan ve asli belediye hizmetlerinin dahi yürütülmediği durumdaydı." ifadelerini kullanan Özkan, borçları dolayısıyla imkanları kısıtlı bir belediye devraldıklarını anlattı.

- İşe gelmeden maaş almışlar

Özkan, kendilerinden önce belediyede "hizmet alımı" yöntemiyle istihdam edilenlerin çoğunun terör örgütüne yakın oldukları için göreve başlatıldıklarını ve belediyede çalışmadıklarını belirlediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"İşe bütçe ve personel sistemini ele alarak başladık. Kimin çalışmadığını tespit ettik, yine bütçeyi disiplin altına alarak daha nasıl iyi hizmet yapabileceğini belirledik. Bu sayede değişen çok şey var. Sur merkezinde 14 tarihi merkez restore ediliyor. Bunlardan 13'ü tamamlandı. Kurşunlu Camisi de gelecek yıl tamamlanacak."

Terör örgütünün zarar verdiği 6 mahallede altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Özkan, "Melik Ahmet Caddesi'nden başladık, yer üstündeki elektrik iletim hatlarını yer altına aldık. Burada altyapıyı yeniliyoruz. 60-70 yıllık asbestli su borularını değiştiriyoruz. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde dış cepheleri yeniliyoruz." diye konuştu.

Özkan, 85 dış mahallede 100 kilometrelik yolu asfaltladıklarını vurgulayarak, temizlik hizmetini aksatmadan sürdürdüklerini anlattı.

85 mahalleden 55'ine parke taşı döşediklerini, taziye evlerine inşaat ve tefrişat desteği sunduklarını dile getiren Özkan, kadın ve çocuklara yönelik sosyal yardım çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

- "Çalışanların sigortasını yatırmamışlar"

Özkan, önceki yönetim döneminde belediye işçilerinin toplu sözleşmeden hak ettikleri ikramiyelerinin dahi ödenmediğine dikkati çekerek, "İşçilerimizin ikramiyesini ödedik. 100 milyon lira borç ödüyoruz. Çalışanların sigortasını yatırmamışlar, esnafın borcunu ödememişler. Esnafa borcunu ödedik, kamu borçlarını yapılandırdık. Her ay 900 milyar liraya yakın borç ödüyoruz. Halkımızın gönlüne dokunmayı başardık. Hizmetlerimizi vatandaşın desteğiyle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.