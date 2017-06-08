"Terörü ağzımıza almayacağımız gün yakındır"

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü belirterek, "Öyle bir gün gelecektir ki terörü asla ağzımıza almayacağız, o gün de yakındır. Bu fitne ve fesatlardan sırtımızı ve yakamızı kurtaracağız. Başka güzel şeylerden bahsedeceğiz. Artık çocuklarımız için hayaller kuracağız, gençlerimiz için iş ve aş üreteceğiz." dedi.

Işın, valilik tarafından mahalle ve köy muhtarları için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, kentte ilk göreve başladığı atmosfer ile şimdiki atmosfer arasında fark olduğunu söyledi.

Çok daha farklı, güzel bir atmosferde bir arada olduklarını belirten Işın, "Allah'a şükürler olsun. Kötü niyetler içimizden gitti. Gece gitti, gündüz geldi. Güneş adeta üzerimize doğdu." diye konuştu.

Işın, terörle mücadeleye değinip amaçlarının hep Ağrı'yı korumak olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı'mıza bir şey olmasın, Ağrı'mız yanlış yere gitmesin, insanlarımız zarar görmesin, insanlarımızın arasına fitne tohumları ekilmesin, çocuklarımız ile gençlerimiz elimizden alınmasın, anneler gözü yaşlı olmasın. Niyetimiz buydu, hep beraber gayret gösterdik ve artık o beladan, musibetten epey bir uzaklaştık. Allah bir daha bize o kötü günleri yaklaştırmasın. Çocuklarımızla beraber sofralarımızda huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Allah bizi bunun için yaratmıştır. Terör kötülüktür, bu iyiliktir. İnsan olalım, birbirimizi sevelim. Çocuklarımızı gençlerimizi elimizden almak isteyenlere fırsat vermeyelim. Huzurumuzu kaçıranları içimizden kovalım, izin vermeyelim."

Terörün fitne ve fesat kaynağı olduğuna dikkati çeken Işın, "Yaratılış gayemizden bizi uzaklaştırmak isteyen bir fitne vardı çok şükür o fitne bizden epeyce uzaklaşmıştır. Öyle bir gün gelecektir ki terörü asla ağzımıza almayacağız, o gün de yakındır. Bu fitne ve fesatlardan sırtımızı ve yakamızı kurtaracağız. Başka güzel şeylerden bahsedeceğiz. Artık çocuklarımız için hayaller kuracağız, gençlerimiz için iş ve aş üreteceğiz." ifadesini kullandı.

- "Bu yıl Ağrı'nın yarısı doğalgaza kavuşacak"

Işın, kentteki çalışmalara da değinen Vali Işın, "Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Ağrı'nın doğalgaza kavuşması için kazma kürek vuruldu. Şu anda 2 ekip çalışıyor, ramazandan sonra 4 ekip günde 600 metre mesafe katedecek. Bu sene şehrin yarısına doğalgaz verilecek inşallah." dedi

Ağrı Belediye Başkan Vekili de olan Işın, belediye olarak da kentte 27 büyük proje hazırladıklarını anlattı.

Söz konusu projelerin ihalelerinin bitmek üzere olduğunu da kaydeden Işın, "Hazırladığımız projelerinin hepsinin ihaleleri bitmek üzere. Çöken semt pazarını neredeyse 5 yıldızlı otel, kapalı, ısıtmalı çarşı gibi yapıyoruz. Asfalt mevsimi devam edene kadar asfalt yapacağız. Amacımız bu sene memleketimizi pislikten kurtarmak." şeklinde konuştu.

Ağrı Belediyesinin görevlendirme yapılmadan önceki haline de değinen Işın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç olmayan bir belediyeyi aldık. Şu anda müfettişler, Ağrı belediyesindekiler aynen şunu söylediler. 'Vallahi biz hiçbir yerde böyle belediye görmedik. Personel var çalışan yok. Personel var, iş üreten yok. Evrak bulamıyoruz, belediyenin arşivi yok.' Bunu size yapanlar utansın. Siz buna layık değilsiniz. Yıllardır bundan sizi mahrum edenler utansın. İnsan bir mesuliyet aldığımız zaman onu yerine getirmek zorundadır. Yapamıyorsan çeker gidersin."