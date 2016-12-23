DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hiçbir karanlık odağa şehrimizi, fikrimizi teslim etmeyeceğiz. Gelecek nesilleri onların elinden zaten kopardık. Bundan sonra da bütün imkanları bu konuda seferber ederek inşallah terörü hayatımızdan çıkaracağız." dedi.

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Karaaslan, merkez Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze kompleksini ziyaret ederek, müze ve Hz. Süleyman Camisi önünde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaaslan, daha sonra İçkale Müze kompleksindeki Valilik makamında Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır ve ilçelerindeki belediyelerde görevlendirilen belediye başkan vekilleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla, Sur ilçesinin yeniden inşasına yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, Diyarbakır'ın sahabeler ve medeniyetler beşiği olma kimliğinin öne çıkarılması için çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

İçkale'nin 12 bin 500 yıllık tarihini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaaslan, Diyarbakır'ın bir an önce hak ettiği günlere geri dönmesi için devletin bütün kurumlarıyla eş zamanlı olarak çalıştığını vurguladı.

Karaaslan, "Terör yakıp, yıktı. Yok etmeyi amaçladı ama bizler halkımız için daha yaşanabilir çevreler inşa etmeyi kendimize hedef edindik. Bu çalışmaların sosyal boyutu da var. Yaralar derinleşmeden hızla sarılması noktasında yapılan çalışmalar sürerken bir taraftan da yeniden ihya çalışmaları dolayısıyla bunların eş zamanlı yürütülmesi çok önemli." diye konuştu.

- "Sokak sağlıklaştırma çalışmaları hızla başladı"

"Ben Diyarbakırlıyım." diyen herkesin tarihi Sur ilçesinde bir mazisi olduğuna işaret eden Karaaslan, bu izleri muhafaza ederek geleceğe taşıma iradesiyle çalışma yürüttüklerini aktardı.

Karaaslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terör nedeniyle ağır hasar almış mahallelerde yapılacak çalışmalar ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları hızla başladı. Diğer taraftan tarihi, kültürel zenginlikleri yok etmeye yönelik gerçekleştirilen terör eylemleri neticesinde zarar görmüş kültür varlıklarımız var. Bunların restorasyonuyla ilgili Kültür Bakanlığımız hızla devreye girdi, çalışmaları başlattı. Aynı zamanda Diyarbakır'ın rekreasyona ihtiyacı var. Bunu da destekleyecek bütün projeleri sırasıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Yeni dönemde terörü hayatın her alanından tasfiye ettiklerini anlatan Karaaslan, güvenlik önlemleriyle beraber terörle mücadelenin ikinci ayağının hayata geçirilen büyük projeler olduğunu belirtti.

Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısının ardından da Avrasya Tünelini açtıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hiçbir karanlık odağa şehrimizi, fikrimizi teslim etmeyeceğiz. Gelecek nesilleri onların elinden zaten kopardık. Bundan sonra da bütün imkanları bu konuda seferber ederek inşallah terörü hayatımızdan çıkaracağız. 23 ilde çok önemli Cazibe Merkezleri Projesi hayata geçiyor. Seferberlik halinde Diyarbakır Sur içi başta olmak üzere bütün bölgede ama genelde tüm Türkiye'de önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz."

- "Alandaki çalışmalar tamamlandı"

Vali Aksoy da Sur ilçesinin yeniden inşasıyla ilgili vatandaşlarla görüşmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca yapıldığını belirterek, vatandaşın tercihini esas alan bir anlayışla çalışmaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Sur ilçesinin tarihi ve turistik özelliklerinin korunması için hassasiyetle korunma amaçlı imar planı çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Aksoy, "Özellikle Hazreti Süleyman Camisi'nin karşısında yer alan daha önceki dönemlerde Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve TOKİ tarafından yürütülmekte olan projede son süreçte Büyükşehir Belediyesinin konuya ilgi duymaması nedeniyle aksamalar yaşamıştık. TOKİ Başkanlığı'nın kamulaştırma yetkisini Valiliğe devretmesi ile bu çalışmalar hızlandırıldı ve bu alandaki çalışmalar tamamlandı, Hazreti Süleyman Camisinin önündeki alan temizlendi." ifadelerini kullandı.

Aksoy, söz konusu alanın TOKİ tarafından rekreasyon alanı olarak düzenleneceğini kaydederek, o bölgede herhangi bir yapılaşmanın söz konusu olmayacağını, bölgenin iyileşmesi, güzelleşmesi adına önemli bir çalışmayı burada gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



