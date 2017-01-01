ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir." ifadesini kullandı.
'Terörün hedefi birliğimizdir'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek terörün hedefinin ülkenin birliği olduğunu belirtti.
01 Ocak 2017 Pazar 11:29