Terörün katlettiği Fırat'ın görüntüsü ile avunuyorlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki yıl önce 30 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesi, çocuklarının katledilmeden 2 hafta önce çekilmiş son görüntüsü ile avunuyor.

Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde, 30 Ağustos 2015'te sebze almak için evden çıktığı sırada teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren Fırat Sımpil'in, katledilmeden 2 hafta önce cep telefonu ile çekilmiş son görüntüsünde, ailesi ile çok neşeli olduğu görülüyor.

Görüntüde, teyzesi, kardeşi ve ablalarıyla bir aradayken gazeteciliğe özenen Fırat, mikrofon olarak kullandığı bir alet ile teyzesine Silvan ile ilgili sorular soruyor.

- "Yaşadıklarımız gözümün önünden geçti"

Fırat'ın ablası Elif Sımpil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle tüm zamanlarını birlikte geçirdiklerini, Fırat'ın yeni şeyler üretmeye çok meraklı olduğunu söyledi.

Abla Sımpil, şöyle devam etti:

"Fırat çok neşeliydi, bizi güldürmek için elinden geleni yapıyordu. Etrafına neşe saçıyordu, sürekli gülümsüyordu. Katledilmeden bir gün önce balkonda oyun oynuyorduk. Kardeşim Ahmet izin vermeyince Fırat, 'Yarın devam edelim oynamaya' dedi. Olayın ardından yaşadıklarımız, hepsi gözümün önünden geçti."

Fırat'ın hem kardeşi hem de arkadaşı olduğunu ifade eden Sımpil, onunla dertleştiğini, oyunlar oynadığını anlattı.

Katledilmeden 2 hafta önce teyzesinin evde olduğu bir gün Fırat'la cep telefonu ile görüntü çektiklerini aktaran Sımpil, "Ben, Fırat, ablam, kardeşim ve teyzem evdeydik. Fırat gazeteciydi, teyzem de Suriyeli kadın rolünü oynuyordu. Teyzeme sorular soruyordu, teyzem de cevaplıyordu. Çok meraklı olduğu için sürekli soru soruyordu. Yaşım büyük olmasına rağmen ondan çok şey öğrendim." dedi.