MUŞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu kentin (Muş) ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetine, terörün şehirlere indirilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a gelen Varank, Sultan Alparslan Havalimanı'nda Vali İlker Göndüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kurum amirleri ve partililerce karşılandı.

Partisinin İstasyon Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Varank, Sultan Alparslan'ın emaneti bu kutlu kente hizmet şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Varank, Sultan Alparslan sayesinde bu coğrafyanın İslam beldelerinden biri olduğunu, bu topraklara onun sayesinde İslam mührü vurduklarını belirtti.

- "Bu topraklara sahip olmaya devam edeceğiz"

Dün çok hain bir terör saldırısına tanıklık ettiklerini, Yeni Zelanda'da bir ırkçı teröristin cuma namazı için toplanan 49 kişiyi şehit ettiğini anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor. Öyle ki İstanbul'da camileri, minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı tekrar ele geçirmekten, Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmekten bahsediyor. Bizler bu coğrafyada yüzyıllardır mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Bu topraklara sahip olmaya devam edeceğiz ama bunu içine sindiremeyenler var. Bunu da her fırsatta açık ediyorlar. Dünyanın öbür ucundaki bir terörist buraya saldırmaktan söz edebiliyor."

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Muş'a 16 yılda çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini, yapılan yatırımların tutarının 14 milyar lirayı geçtiğini belirterek, kentin milli gelirini 20 katına çıkardıklarını anlattı.

Muş Havalimanı'nı açtıklarını ve geçen yıl 464 bin yolcunun bu havalimanını kullandığını dile getiren Varank, 2002 yılında 3 olan toplam ambulans sayısını 38'e çıkardıklarını, 6 paletli ambulansı halkın hizmetine kazandırdıklarını söyledi.

Tekstilkent'te 6 fabrikanın inşaatına Bakanlık olarak destek verdiklerini, bunun yanında birçok hizmeti Muş'a kazandırdıklarını ifade eden Varank, Sokak İyileştirme Projesi'ne destek vererek kentin tarihi dokusunu yeniden canlandırıp turizmde cazibe merkezi haline getirmek istediklerini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 milyon avro yatırımla ortak çalışma atölyesi kurmak istediklerinin altını çizen Varank, yerel yönetimle kalkınma ajansının "tarım master planı" çalışmalarına başladığını, bununla en verimli tarım yatırımlarını kente kazandırmak istediklerini bildirdi.

- "Tek gayesi bu ülkede barışı, huzuru tesis etmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm mazlumların hamisi bir dünya lideri olduğunu, dünyanın öbür ucundaki bir teröristin Erdoğan'a saldırdığını herkesin çok iyi bildiğini kaydeden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde iktidara geldiği andan itibaren tek bir gaye için hareket etti. Ülkemizde bu topraklarda kardeşlik hukukunu yükseltmek için çaba gösterdi. Cumhurbaşkanımız bu ülkede kimsenin cesaret edemediği en cesur adımları attı. Ülkemizde on yıllarca süren ayrımcılık politikalarını bitirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklar altına almış bir lider. Onun tek gayesi bu ülkede barışı, huzuru tesis etmek, ülkenin kalkınmasına bir nefer olmak. Biz bunları yaparken, sizler istismar siyasetiyle halkımızı manipüle etmek, istismar siyasetiyle kandırmak isteyenleri çok iyi biliyorsunuz.

Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetine, terörün şehirlere indirilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Muş'ta istismar siyasetinin belediye başkan adayının daha önce Ağrı'da belediye başkanlığı yaptığını belirten Bakan Varank, "Ben geçen hafta Ağrı'daydım. Keşke Ağrılı kardeşlerim gelse sizlere onun neler yaptığını ya da neler yapmadığını anlatsa. Nasıl seçilmesine rağmen Ağrı'ya uğramadığını, Paris'te, Ankara'da gezmeyi Ağrı'ya hizmet etmeye tercih ettiğini anlatsa. Belediyenin imkanlarını, devletin gönderdiği paraları yine Ağrılıların çocuklarını kaçıranlara, Kandil'e nasıl peşkeş çektiğini anlatsa." diye konuştu.

Bu insanların kente yapabilecekleri hiçbir hizmetin bulunmadığını, vatandaşların dertlerine derman olma derdi taşımadıklarını dile getiren Varank, vatandaşların bu seçimde onlara gereken dersi vereceğine inandığını söyledi.

AK Parti adayı Feyat Asya'nın kent için hazırladığı tüm projelere bakanlık olarak gereken desteği vereceklerini ifade eden Varank, bütün Muş'ta, ilçe ve beldelerde kapı kapı dolaşarak insanların gönlüne dokunarak en güzel sonucu almaları gerektiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.