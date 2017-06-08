Terörün vurduğu camilerin onarımında sona gelindi

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'nın tahrip ettiği camilerin çoğu yapılan onarımın ardından yeniden ibadete açıldı.

PKK'lı teröristlerin Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki saldırılarında tahrip edilen 151 camiden 120'si devlet imkanıyla onarıldı. Camilerin yanı sıra terör örgütünün tahrip ettiği 11 Kur'an kursundan 10'u da aslına uygun şekilde onarılarak yeniden hizmete açıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının camiler konusundaki politikasının iki noktaya odaklandığını belirtti. Bunların ihtiyaç duyulan yerde cami inşa etmek ve tahrip edilen camileri onarmak olduğuna işaret eden Ünal, camilerin onarılmasının hem dini bir vecibe hem de Allah'a ve İslamiyete saygı ve sadakatlerinden doğan bir sorumluluk olduğunu söyledi.

- Zarar gören 151 camiden 120'si onarıldı

Ünal, terör örgütünce harap edilen camilerin restorasyonlarına yönelik ihaleler yapıldığını, ardından hızlıca eserleri ihya etmek üzere çalışmalar başlatıldığını anımsatarak "Bölgede zarar görmüş tüm eserlerimizi orjinaline en yakın şekilde 'maksimum koruma, minimum müdahale' ilkesiyle hızla ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar zarar gören 151 camiden 120'si devlet imkanlarıyla onarıldı ve hizmete açıldı." dedi.

Camilerin onarılması çalışmalarında artık sona gelindiğini ifade eden Ünal, devlet imkanıyla onarılan camilerde yeniden Kur'an seslerinin yükseldiğini vurguladı.

Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığının tahrip edilen camilerin bir an önce kullanıma açılması konusunda çaba sarf ettiğini anlatarak Diyanet'in bu noktada son derece başarılı olduğunu dile getirdi. Ünal, şöyle devam etti:

"Terörün olduğu hemen her bölgede bu camilerimizde tahribat dikkati çekiyor. Özellikle çatışmalarda kendilerini siper olarak kullandıkları camilerde böyle bir durumun ortaya çıktığı görüyor. Bu nedenle tahrip edenin kim olduğu ve nasıl yapıldığına dikkat etmeksizin caminin tekrar hayata kazandırılmasını bir onur meselesi olarak algıladığımızı söylemek gerekiyor."

- "Tarihi değerinin korunması önemli"

Prof. Dr. Ünal, tarihi değeri bulunan bütün camilerin aslına uygun restore edildiğine dikkati çekerek "Bu millet ve devlet olarak hassas davrandığımız bir konu. Onu değerli kılan şey aslına uygun şekilde restore edilmesidir. Yapılan çalışmada aslına uygun onarılması ve tarihi değerinin korunması bizler için son derece önemlidir." dedi.

Tadilatların maliyetinin yüksek olduğunu aktaran Ünal, buna rağmen çalışmaların çok titiz şekilde tamamlanmasına gayret edildiğini vurguladı.

Ünal, yurt içinde olduğu gibi çeşitli ülkelerde terörün hedef aldığı camilerin de onarılması için de çalışmalar yapıldığını kaydetti.