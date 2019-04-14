Tes-İş heyeti Akkuyu'nun proje kardeşini inceledi

ANKARA (AA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası yöneticileri, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'daki proje kardeşi niteliğindeki Leningrad NGS'nin yeni nesil ünitelerinde incelemelerde bulundu.

Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikasının davetlisi olarak gittikleri Moskova'da bir dizi görüşmede bulunan heyet, St. Petersburg'a geçerek Leningrad NGS'yi ziyaret etti.

Burada ilk olarak santral yetkililerinden iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi alan heyet, daha sonra santralin üretimde olan ve inşası devam eden ünitelerini inceledi.

Nükleer güç santrallerinin çalışma prensibiyle ilgili yetkililerle görüş alışverişinde bulunan heyet, kontrol paneli simülasyonunda santralin nasıl işletildiğini gördü.

Tes-İş heyeti, Leningrad NGS Personel Müdür Yardımcısı Funtov Sergey'den toplu sözleşme kapsamında santraldeki işçilerin ücretleri, diğer sosyal hakları ve çalışma koşulları hakkında da bilgi aldı.

Toplantıya katılan santraldeki gençlik komitesi temsilcileri ise gençlere yönelik düzenledikleri sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili heyeti bilgilendirdi.



- "Yeni nesil NGS'nin tüm faaliyeti tek tuşla durdurulabiliyor"



Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesiyle son yıllarda yenilenebilir enerjide büyük ilerleme kaydeden Türkiye'nin, nükleer enerjiyle de tanışacağını belirterek, Leningrad ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akma, nükleer santrallerin istihdama ve ekonomiye katkısını görebilmek, buradaki işçilerin çalışma koşulları ve sosyal haklarıyla ilgili bilgi alabilmek için Leningrad NGS'yi ziyaret ettiklerini anlattı.

Leningrad NGS'de, 3+ olarak adlandırılan yeni nesil üniteler inşa edildiğini, bunlar tamamladıktan sonra eski nesil ünitelerin devre dışı bırakılacağını belirten Akma, Akkuyu NGS'de de 4 yeni nesil ünite olacağını bildirdi. Akma, şöyle devam etti:

"2011'de deprem ve tsunami sonrası felaketin yaşandığı Fukuşima santralinden farklı olarak, yeni nesil NGS'nin tüm faaliyeti tek tuşla durdurulabiliyor. Bunu santralin kontrol odasındaki simülasyonda test ettik. Son derece güvenli olması nedeniyle Akkuyu'da özellikle bu santralin tercih edildiği bilgisini aldık. Tüm güvenlik önlemlerini ve tehlike durumunda radyoaktif maddeyi hapseden sistemleri inceledik.

Nükleer santrallerin çalışmasında ve olası kazalarda daha çok insan faktörünün öne çıktığı anlatıldı. Bu çerçevede, çalışanların daha dikkatli ve mutlu çalışabilmeleri için her sendika ve işverenin olağanüstü gayret sarf ettiklerini, çalışanlar için birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenlediklerini gördük. Böylece santralin güvenliği açısından işveren ve sendika arasındaki diyalog ve iş birliğinin hayati önem taşıdığını not ettik."

- "Nükleer enerji, yan sektörlerin de geliştirecek"



Sendikaların sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret eden Akma, bugün itibarıyla süper güçlerin ve gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçtiklerini söylemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Maden sektörü de dahil olmak üzere ilgili sektörlerde yaşanan gelişmelerle bugün tartışma konusu olan nükleer enerji ile elektrik üretim maliyetinin gelecekte düşmesi gerektiğine dikkati çeken Akma, şunları kaydetti:

"Nükleer enerji bir yandan fabrikaların çarklarını daha hızlı döndürürken diğer yandan ülkemizde nükleer tıp gibi çok önemli yan sektörlerin de gelişmesini sağlayacak. Dolayısıyla ülkemizin nükleer enerjiye sahip olmak için attığı adımları kıymetli buluyoruz. Akkuyu NGS'nin güvenliği ve enerji üretimi açısından insan faktörü, yani çalışanlar hayati önem arz ediyor. Enerji sektöründe Türkiye'nin lider ve öncü sendikası olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Nükleer enerji konusunda başlattığımız çalışmalar ve gelecekte atacağımız önemli adımlarla ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak, Akkuyu NGS'de çalışacak enerji işçileriyle dayanışma içerisinde olacağız."

- "Kıdem tazminatı son kalemiz"

Akma, kıdem tazminatında fon sisteminin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili "Kıdem tazminatı son kalemiz. Kazanılmış haklarımızdan ve kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayız. Konfederasyonumuz Türk-İş'in aldığı tüm kararların uygulayıcısı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Leningrad NGS'yi ziyaret eden Ersin Akma başkanlığındaki Tes-İş heyetinde, Genel Başkan yardımcıları Eşref Erden, Nakif Yılmaz ve Fatih Tülek ile Genel Başkan Danışmanı Uğraş Gök yer aldı.

