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Tes-İş Sendikası Genel Başkanlığına Ersin Akma seçildi

- Sendikanın 11. Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 287 oyun 247'sini alan Akma, yeni genel başkan oldu

Tes-İş Sendikası Genel Başkanlığına Ersin Akma seçildi
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ANKARA (AA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanlığına Ersin Akma seçildi.

Tes-İş'in 11. Olağan Genel Kurulu, sendikanın genel merkezinde yapıldı. Divan başkanlığına Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ın seçildiği genel kurulda Ersin Akma, genel başkanlığa aday tek isim oldu.

Geçerli 287 oyun 247'sini alan Akma, Tes-İş Sendikasının yeni genel başkanı oldu.

Genel kurula BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, İNTES Genel Sekreteri Necati Ersoy, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Demirci, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar ile çok sayıda davetli ve uluslararası sendika temsilcisi katıldı.

Tes-İş'in Genel Başkanlığını 2014'ten itibaren Mustafa Şahin yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin AkmaTes-İş Sendikası
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