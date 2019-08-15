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Tes-İş Sendikası'ndan Ergün Atalay'a destek

- Tes-İş Sendikası Yönetim Kurulu: - "Bugüne kadar işçi hak ve özgürlükleri ile ilgili hiçbir katkısı ya da dahli olmayan kesimlerin Türk-İş'i yıpratma çabalarını kınıyoruz" - "Tes-İş, her zaman olduğu gibi bugün de hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Türk-İş'in ve Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanındadır"

Tes-İş Sendikası'ndan Ergün Atalay'a destek
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ANKARA (AA) - Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Yönetim Kurulu'ndan, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Türk-İş'in ve Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanında oldukları bildirildi.

Tes-İş Sendikası Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinin çalışanlar açısından şeffaf bir sendika anlayışla yürütüldüğü vurgulandı.

Türk-İş bünyesindeki Kamu Koordinasyon Kurulunda olan önemli tüm gelişmeler ve görüşlerin üyelerle paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk-İş ile hükümet arasında 2019 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, ilgili sendikaların genel başkanlarının da katıldığı bir törenle pazartesi günü imzalandı. Protokol imzalanmadan önceki süreçte; Türk-İş'e bağlı ve kamu iş yerlerinde üyesi olan tüm sendikaların genel başkanlarıyla Kamu Koordinasyon Kurulu olarak düzenli toplantılar yaptık. Üyelerimiz için elde edebileceğimiz en iyi ücreti alabilmek amacıyla bu toplantılarda görüş ve önerilerimizi sunduk. Tüm sendikalardan gelen öneriler doğrultusunda Türk-İş bir strateji belirledi ve kurulda alınan kararlar doğrultusunda müzakereleri yürüttü. Uzun süren müzakerelerin ardından protokol imzalandı."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın protokolün imzalanması sürecini, ilgili tüm sendika genel başkanlarının katıldığı Kamu Koordinasyon Kurulu üzerinden yürüttüğünün vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar işçi hak ve özgürlükleri ile ilgili hiçbir katkısı ya da dahli olmayan kesimlerin Türk-İş'i yıpratma çabalarını kınıyoruz. İşçi hareketi ve sendikal hareket gücünü işçi dayanışması ve birlikteliğinden almaktadır. Tes-İş, bu birlikteliğe karşı her türlü girişimin karşısındadır ve her zaman olduğu gibi bugün de hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Türk-İş'in ve Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanındadır."

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Anahtar Kelimeler:
Tes-İş SendikasıTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
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