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Tes-İş'ten "nükleer enerji" atağı

- Tes-İş Sendikası'ndan bir heyet, Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikasının davetlisi olarak gideceği Rusya'da, Leningrad Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret edecek - Rosatom yetkililerinden, nükleer enerji santrallerinin çalışma sistemi hakkında bilgi alacak heyet, Akkuyu NGS'de çalışması öngörülen ve eğitim için Rusya'da bulunan Türk öğrencilerle de bir araya gelecek

Tes-İş'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası yöneticileri, Rusya'daki Leningrad Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret edecek.

Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikasının davetlisi olarak 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek Genel Başkan Ersin Akma başkanlığındaki Tes-İş heyeti, Moskova ve St. Petersburg'da bir dizi görüşme ve incelemelerde bulunacak.

Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom yetkililerinden nükleer enerji santrallerinin çalışma sistemi hakkında bilgi alacak heyet, birçok santralde örgütlü bulunan Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikasını da ziyaret edecek.

Tes-İş heyeti, Rus sendika yetkilileri ile nükleer santrallerin istihdam ve ekonomiye katkıları, çalışan işçilerin çalışma koşulları ve sosyal haklarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacak.

Rusya'nın en büyük nükleer enerji santrallerinden olan Leningrad NGS'de gözlem ve incelemelerde bulunacak heyet, Akkuyu NGS'de çalışması öngörülen ve eğitim için Rusya'da bulunan Türk öğrencilerle de bir araya gelecek.

- "Akkuyu NGS çalışanlarını da sendikamızda görmek istiyoruz"

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik büyümeye bağlı olarak Türkiye'nin enerji ihtiyacının artış gösterdiğini belirterek, son dönemde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla atılan adımları önemsediklerini ifade etti.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Akma, diğer yandan Akkuyu NGS ile Türkiye'de nükleer enerji üretiminin de yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Faaliyete geçtiğinde Akkuyu NGS çalışanlarını da sendikalarında görmek istediklerini vurgulayan Akma, Tes-İş'in, üyeleriyle birlikte, ülkenin kalkınması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

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Nükleer Güç SantraliRusyaTes-İş Sendikası
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