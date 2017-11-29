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Tesadüfen bulunan mağarada etkileyici atmosfer

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan Taşkuyu Mağarası, sahip olduğu galeriler, örtü ve perde damla taşlarla ziyaretçilerine farklı bir ortam sunuyor.

Tesadüfen bulunan mağarada etkileyici atmosfer

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılarak restorasyonu yapılıp turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası, farklı oluşumları ve birbirinden etkileyici galerileriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Köklü geçmişiyle tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tarsus'ta 2006 yılında Taşkuyu Mahallesi'nde belediye işçilerince yapılan yol çalışmalarında beklenmeyen bir durum ortaya çıktı.

Çalışmalar sırasında tesadüfen tespit edilen ve farklı oluşumlara sahip olan mağara, Tarsus Belediyesince koruma altına alındı. Belediye ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılında restorasyon çalışması başlatılırken, mağara Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun kararıyla 2014'te turizme kazandırıldı.

İlçenin yaklaşık 10 kilometre kuzeybatısında bulunan ve Taşkuyu Mağarası adıyla ziyarete açılan mağara, deniz seviyesinden 214 metre yükseklikte bulunurken, içerisindeki sıcaklık 20 ila 24 derece arasında değişkenlik gösteriyor.

Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada, sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin etkileyici örnekleri yer alıyor.

Mağarada Ashab-ı Kehf'in adını taşıyan galeriler bulunuyor

"Yedi Uyurlar Mağarası" olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası'nın da hemen yakınlarında yer alan mağarada, putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçan 7 gencin adını taşıyan galeriler de bulunuyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilen mağara, dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel aydınlatmaların katkısıyla da fotoğraf tutkunlarının özel ilgisini çekiyor.

"Büyüleyici bir havası var"

Adana'dan mağarayı görmeye gelen Buse Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve turistik yerleri gezmek için Tarsus'a geldiklerini söyledi.

Mağaranın tesadüfen bulunduğunu duyduklarını aktaran Güldoğan, "Burayı çok etkileyici buluyorum. Enteresan görüntüye sahip, büyüleyici bir havası var. Çok güzel sütunlar ve birbirine bağlı galerilere sahip. Girdiğiniz zaman çıkasınız gelmiyor." ifadesini kullandı.

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MersinTarsusTaşkuyu MağarasıTürkiye
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