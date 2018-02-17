Tescilli 4 yerli patates ihaleyle satışta

NİĞDE (AA) - Niğde'de, 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden 4'ü ihaleyle satışa sunulacak.

Niğde’de yerli ve milli tohum üretilmesi amacıyla 2005 yılında başlatılan ıslah çalışmalarının sonunda "Onaran 2015", "Nam", "Nahita", "Ünlenen", "Leventbey", "Muratbey", "Çağrı" ve "Fatih" adıyla 8 adet yerli tohumluk patates çeşidi tescil edildi. Tescillenen yemeklik patateslerden "Onaran 2015", "Nam", "Nahita" ve "Ünlenen"'in 8 Mart'ta Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenecek ihaleyle satışı yapılacak.

İhaleye katılacak firmaların, bir tohumluk patates türünden en 480,2 ton üretmesi isteniyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne giderek tescil edilen yerli patates çeşitlerini inceledi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak'tan patatesler hakkında bilgi alan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliştirilen yerli patates çeşitleri sayesinde üreticilerin ve ülkenin bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulacağını söyledi.

Niğde'nin patates üretiminde Türkiye'de 1. sırada yer aldığını ancak en önemli sorunun yerli tohum olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Patates, dünyada ve ülkemizde üretimi yapılan önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Tarım kenti Niğde'nin ekonomisine büyük bir katkı sağlayan ve çiftçilerimizin büyük çoğunluğunun geçim kaynağını oluşturan patates üretiminde en önemli girdi tohumluk. Patates tohumluğunda büyük oranda dışa bağımlı olmamız, üretimde yerli çeşitlerimizin olmaması problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzce 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde 8 adet yerli patates çeşidi tescil edilmiştir. Tescil edilen 8 adet yerli patates çeşidinden ilk etapta 4'ü Türkiye’de bir ilk olarak 'Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı' ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Satış ihalesinden sonra bu ürünlerimiz ihaleyi alan firma tarafından üretilecek daha sonra da üreticilerimizin istifadesine sunulacaktır."

Bu sürecin yaklaşık 3 yıl süreceğini aktaran Şimşek, "Bu şekilde üreticilerimiz yerli ve milli tohumlara kavuşmuş olacak. Üreticilerimiz ve ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacak. Geliştirilen yerli patates çeşitlerimizin ülkemiz tarımına ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yaptıkları çalışmalardan dolayı enstitümüzdeki tüm personelimize emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.