Teselliyi hayatta kalan kızlarının sevgisinde arıyorlar

AMASYA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki evlerinde çıkan yangında iki kızlarını kaybeden Neziha-Hüseyin Karakaya çifti, acılarını hayatta kalan kızlarının sevgisiyle aşmaya çalışıyor.

İlçenin Irgat Mahallesi'nde Karakaya ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde 13 Kasım'da çıkan yangında anne Neziha Karakaya 7 yaşındaki kızı Sedef'i alarak binadan çıkarken, evden çıkamayan çocukları Gülay (16) ve Sudenaz (5) hayatını kaybetmiş, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde Gülay ve Sudenaz kardeşlerin birbirine sarılı halde cesetleriyle karşılaşmıştı.

Zor günler geçiren Neziha-Hüseyin Karakaya çifti, yaşadıkları acıları hayatta kalan tek çocuklarının sevgisiyle unutmaya çalışıyor. İlkokul ikinci sınıfa giden kızlarını bir an olsun gözlerinin önünden ayırmayan aile, çocuklarını okula kendileri götürüp getiriyor. Aile, yaşadıkları ev de yandığı için yakınlarının yanında kalıyor.

Baba Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük üzüntü yaşadıklarını, hayatta kalmak için tek nedenlerinin kızları Sedef olduğunu söyledi.

Çocuklarını çok sevdiğini dile getiren Karakaya, "Hiçbir çocuğumu diğerinden ayırt etmedim. Hepsine eşit sevgim vardı ama Cenabı Allah ikisini benden aldı, birini bağışladı. Artık bu evladıma daha çok sarılıyorum, ona sahip çıkmak istiyorum. Onu da kaybetmek istemiyorum. Evladımın geleceği için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Evleri olmadığı için bazen annesi, bazen de kardeşlerinin yanında kaldıklarını aktaran Karakaya, kızları Sedef'e de bir şey olacak diye çok korktuklarını bu yüzden görüşmek istedikleri arkadaşlarını evlerine çağırmayı tercih ettiklerini anlattı.

- "Biz ondan, o da bizden güç alıyor"

Zaman zaman gözleri dolan, konuşmakta güçlük çeken Karakaya, büyük kızının bayramda bir elbise istediğini ama gücü yetmediği için alamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"O içimde ukde kaldı. Bayramda kendime hiç elbise almazdım, çocuklarıma almak için. Ne kadar istedikleri elbiseyi, ayakkabıyı alamasam da onlara benzerlerini alırdım. Kızım bana teselli veriyor. Ablası ve kardeşleri ile geçen anılarını anlatıyor. Biz ondan, o da bizden güç alıyor. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Herkes düşünme diyor. Nereye kadar düşünme. Gecen gün çocuğun birinin ayağında bir ayakkabı gördüm. Kızımın ayakkabısının aynısı, dayanamadım. Allah böyle bir acıyı düşmanımın başına vermesin."

Yangında çocuklarına ait kıyafet ve fotoğrafların da kül olduğuna dikkati çeken Karakaya, "Telefonumda olan fotoğraflara da bakamıyorum. Baktığım zaman iki gün kendime gelemiyorum. Küçük kızım rüyama girdi. Hep 'babacım' diye konuşurdu, yine 'babacım' dedi. Ayağında bir ayakkabı vardı fakat o ayakkabıyı ben almadım ona. Elimden tuttu, düz bir yolda yürüyerek gittik fakat nereye gittiğimizi bilmiyorum." diye konuştu.

Bir baba olarak çocuklarına en iyi şekilde baktığına inandığını dile getiren Karakaya, "Fakat fakirlik işte, Cenabı Allah her şeyin bir sebebini verirmiş. Bizim sebebimiz de bu oldu, fakirlik ve işsizlik. Çocuklarım kurtulsaydı da işsizliğim ve fakirliğim devam etseydi." dedi.

Yaşadıklarını unutamayan ve zorlukla konuşan anne Neziha Karakaya da çocuklarını çok özlediğini kaydetti.



