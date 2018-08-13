"Tesisat yalıtımı, enerji tasarrufunda bina yalıtımı kadar önemli"

İSTANBUL (AA) - İzocam açıklamasında, yalıtım deyince öncelikle binaların iç ve dış yalıtımlarının akla geldiği ancak tesisat yalıtımının en az bina yalıtımı kadar önemli olduğu belirtildi.

İzocam tarafından yapılan açıklamada, binalardaki ısıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtılmasının mekanların çok daha kolay ve hızlı bir şekilde iklimlendirilmesini, istenen sıcaklığa ve konfor şartlarına hızlı ulaşılmasını sıcaklığın uzun süre korunmasını mümkün hale getirerek enerjide yüzde 50’yi aşan oranda tasarruf sağladığı aktarıldı.

Tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda örneğin kış aylarında yanan kalorifer kazanından binaya dağılan borulardaki sıcak suyun dairelere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini koruduğu dile getirilen açıklamada, "Aksi durumda ise, daireye ulaşana kadar borulardaki sıcaklık düşüyor, daire geç ısınıyor ve dönüş borusundaki su daha fazla soğuduğu için kazanın bunu tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcaması gerekiyor. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması ise ancak yalıtım sayesinde sağlanıyor. Tesisat yalıtımı, kış aylarında en fazla görülen ve zor durumlar yaratan bir diğer konu olan su borularındaki donmaları da engelliyor. Özellikle de bina girişlerindeki vanalarda suyun gece boyunca donması nedeniyle vanalarda meydana gelen patlamaları önlüyor. Bina dışındaki borulara uygulanacak yalıtım işlemi kapsamında vana ceketi sarılması kış aylarında oluşan bu güç durumun önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.





- Tesisat yalıtımı sonradan da yapılabiliyor





Türkiye’de son dönemde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda tesisat yalıtımının daha yaygın olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binalarda tesisat yalıtımının sonradan da bakım onarım çerçevesinde yapılabileceğini belirtiyor. Tesisat yalıtımının türü ve kalınlığının akışkanın sıcaklığına ve yalıtım ihtiyacına göre seçildiğine dikkat çeken İzocam, bu çerçevede en önemli noktanın tesisatın ulaşılabilirliği olduğunu da vurguluyor. Tesisat yalıtımında genellikle Camyünü Prefabrik Boru ve vana ceketleri ile yapılan yalıtımlar kolaylıkla uygulanabiliyor ve geri ödeme sürelerini de kısaltıyor. Kalorifer tesisatlarında en etkili çözümü İzocam Camyünü Prefabrik Borular sunuyor. Camyünü malzemeler yanmaz olması ve sıcaklık yükseldikçe performansından ödün vermemesi nedeniyle en etkin tesisat yalıtımı ürünleri olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra tesisatlarda vanaların yalıtılması amacıyla kullanılan İzocam vana ceketleri de beklentilerin çok üzerinde çözümler üretiyor. Vana ceketlerinin esneklik özelliği ve kolay uygulanabilirliği bakım sırasında da büyük avantajlar sağlıyor. Tesisat yalıtımı uygulamalarının işinin ehli ve alanında uzman kişilerce yapılması dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Çünkü tesisatta ve ekipmanlarda açıklık bırakılmaması, boruların ekipmanlarının ve vanaların tamamının yalıtılması gibi teknik detaylar ancak bu işin uzmanları tarafından uygulanabilecek işlemlerdir. Boruların uygun kalınlıklarda yalıtılabilmesi için montajı yapan ustaların konu hakkında bilgilendirilmeleri de önem taşıyor. Boruların montajlarının birbirlerine, duvara veya tavana çok yakın yapılmaması gerekiyor."









