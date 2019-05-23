ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, damga süresi geçmiş tartı, taksimetre, akaryakıt sayacı gibi ölçü aletlerini kullanmak isteyenlerin, 28 Mayıs Salı'ya kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, damga süresi geçmiş ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi için 90 gün muafiyet süresi tanındığını hatırlattı.

Bu sürenin 28 Mayıs'ta sona ereceğine dikkati çeken Palandöken, konuya ilişkin genelgeyle esnaf ve sanatkarların uyarıldığını bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Muafiyetten yararlanarak damga süresi geçmiş tartı, taksimetre, akaryakıt sayacı gibi ölçü aletlerini kullanmak isteyenlerin, 28 Mayıs Salı gününe kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurması gerekiyor. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek."