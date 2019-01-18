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TESK'ten "Perakende Yasası'na güncelleme" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zincir marketler ülkenin ter tarafına ve şehirlerin her noktasına yayılarak küçük esnafa zarar veriyor" - "Perakende Yasası güncellenerek tam olarak uygulanmalı. Marketler tekelleşince, zincir marketler piyasa hakimiyetini ele geçirip fiyatları da kendileri belirliyor"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin ülkenin ter tarafına ve şehirlerin her noktasına yayılarak küçük esnafa zarar verdiğini belirterek, "Perakende Yasası güncellenerek tam olarak uygulanmalı. Marketler tekelleşince, zincir marketler piyasa hakimiyetini ele geçirip fiyatları da kendileri belirliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zincir marketlerin kuralsız açılışlarının esnafa zarar verdiğini bildirdi.

Marketlerin tekelleşme nedeniyle gün geçtikçe esnafı yok ettiğini, zincir marketlerin piyasada hakimiyeti ele geçirerek fiyatları kendilerinin belirlediğini vurgulayan Palandöken, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un güncellenmesini ve esnafı etkin koruyacak şekilde uygulanmasını istedi.

Palandöken, ilgili yasanın 4 yıl önce yürürlüğe girdiğine ancak tam anlamıyla işlerlik kazanmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Perakende Yasası yürürlüğe girdiği zaman ülkemizde 18 bin 608 zincir market vardı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ise bu sayı 30 bin 933'e çıktı. Zincir market sayısı, 4 yılda yüzde 66 arttı fakat yasa halen ihtiyaca cevap veremedi. Esnafın günden güne yok olmasının ve fiyatların katlanarak artmasının en büyük nedeni, marketlerin kuralsız şekilde her köşe başına ve sokağa açılarak tekelleşmesidir. Bu kuralsızlık devam ettiği sürece, tekelleşme daha çok artar ve fiyatlar hiçbir zaman aşağı inmez. Çünkü esnafın olmadığı ekonomide, büyüme ve kalkınmadan söz edilemez. 'Küçüğü olmayanın büyüğü de olmaz.' ilkesiyle esnaf zincir marketlere karşı korunmalı."

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Bendevi PalandökenPerakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında KanunTESK
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