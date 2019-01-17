TESK'ten yarıyıl tatili mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yarıyıl tatilini tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz dinlenerek, sosyalleşerek, farklı aktiviteler yaparak geçirmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinin yarın başlayacağını hatırlatarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere mutlu ve huzurlu bir tatili diledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve öğretmenin olduğunu belirten Palandöken, "Yarıyıl tatiline girecek ve karne alacak tüm öğrencilerimiz ile onları yetiştiren öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yarıyıl tatilini tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz dinlenerek, sosyalleşerek, farklı aktiviteler yaparak geçirmeli." ifadelerini kullandı.

Çocuğun yetişmesinde aile ve öğretmenin en önemli iki faktör olduğuna dikkati çeken Palandöken, öğrencilerin karneleri yüzünden cezalandırılmamasını istedi. Palandöken, "Çocukları belli kalıplar üzerinden değerlendirmektense onların yeteneklerini keşfetmek daha doğrudur. Her çocuğun öğrenme süresi, ilgi alanı ve kabiliyeti farklıdır. Özellikle yarıyıl tatilinde velilerimiz çocuklarla daha çok vakit geçirip daha sağlıklı iletişim kurmalı. Onlara inandığımızı ve güvendiğimizi, her ne olursa olsun daima arkalarında olacağımızı göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.