Teslim olan 2 PKK'lı, örgütün yalanlarını deşifre etti - Şırnak'ta bölücü terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan iki kadın terörist, terör örgütünün gençleri nasıl kandırdığını ve kamplardaki olumsuz yaşam koşullarını anlattı - Güvenlik güçlerince bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, örgüte katılım oranında ciddi azalma meydana geldi. Geçen yıl, bölücü terör örgütüne 621 kişi katılırken, bu yıl haziran ayına kadar katılan örgüt mensubunun 48 olduğu bildirildi

13 Haziran 2017 Salı 11:05