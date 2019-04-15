TESTUD ve THY sağlık turizmi için güçlerini birleştirdi

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye'nin termal turizm merkezlerini, yurt dışında tanıtmak ve ülkeye turist çekmek için Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği yaptıklarını belirterek, "22-25 Nisan'da Tataristan'ın sanayi kuruluşları temsilcilerini ve 6-9 Mayıs'ta Moskova'nın önde gelen basın mensuplarını Denizli'de ağırlayacağız." dedi.

Yılık, AA muhabirine, TESTUD'un faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık turizminde Türkiye'yi tercih eden turist sayısının, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyona ulaştığını vurgulayan Yılık, ülkenin şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyelin, daha fazla turizm gelirine dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

Yılık, Türkiye'nin, termal sağlık turizmindeki hedeflerini büyüttüğüne dikkati çekerek, termal kaynakların doğru kullanımı ve korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Yılık, bu kapsamda Türkiye'nin termal turizm merkezlerini, yurt dışında tanıtmak ve ülkeye turist çekmek için Türk Hava Yolları ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Çok sayıda ülkeye özel tanıtım programları düzenleyeceklerini aktaran Yılık, Türkiye'deki termal suların kalitesi, debi, sıcaklık, fiziksel ve kimyasal özellikleriyle Avrupa'dakilerden daha üstün niteliklere sahip olduğunun altını çizdi.

- "Rusya ve çevre ülkelerdeki hastaların tedavisine talibiz"

Yılık, söz konusu tanıtımlar çerçevesinde, 22-25 Nisan'da Tataristan'ın sanayi kuruluşları temsilcilerini ve 6-9 Mayıs'ta Moskova'nın önde gelen basın mensuplarını Denizli'de ağırlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgesinde çalışanlar, fiziksel olarak daha çok yorulabiliyor, yıpranabiliyor ve bu nedenle bazı ülkelerde, sanayi bölgesi çalışanlarına özel alternatif tedavi olanakları sunuluyor. Rusya ve çevresindeki ülkelerde sanayi bölgesinde istihdam edilen çalışanların, yasal olarak yılda bir kez termal tedavi hakkı bulunuyor. Sanayi kuruluşları yöneticileri, çalışan personellerin tedavisi için yurt dışında termal tesis arayışında. Ülkemiz güçlü termal kaynakları ve bu alanda faaliyet gösteren kaliteli tesisleriyle Rusya ve çevre ülkelerdeki hastaların tedavisine talip. Ağırlayacağımız heyete Türkiye'nin termal tesislerini, fizik tedavi merkezlerini, sağlık kuruluşlarını ve başarılı sağlık uygulamalarını yerinde anlatacağız."

TESTUD ve THY iş birliği kapsamında, mayıs ayıda Moskova'dan gelecek basın mensuplarının Türkiye'de ağırlanmasıyla, ülkenin termal zenginliklerinin Rusya'da tanıtılmasına önemli katkı sağlanacağını dile getiren Yılık, "Gazeteci heyeti, 3 gün boyunca ülkenin termal zenginliklerine yönelik Denizli'de incelemelerde bulunacak. Misafirlerimizin gazeteci olması bizim için ayrıca önem taşıyor. Çünkü, ülkemizin tanıtımını en iyi basın mensupları aracılığıyla yapabileceğimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.