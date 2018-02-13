TEV Üstün Başarı Bursu'nu kazanan öğrenciler tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) Üstün Başarı Bursu'nu (2017-2018 dönemi) kazanan 59 öğrenci düzenlenen törenle tanıtıldı.

Bursiyerlerin tanıtılması için düzenlenen toplantıda konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, bugün gençlerin hayatlarının önemli bir başlangıç safhasını hep beraber paylaştıklarını ifade etti.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini dile getiren Yırcalı, şehitleri rahmetle anmanın, ailelerine başsağlığı ve sabır dilemenin, gazilere sağlık dileğinde bulunmanın normal olduğunu, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, şehit olması halinde ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına cep telefonundan attığı vasiyeti okumak istediğini söyledi.

Yırcalı ile salonda bulunan bazı öğrenci ve bağışçılar, vasiyet okunurken zaman zaman duygulandı.

TEV'in 2017'de 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatan Yırcalı, "51. yaşımızın içerisindeyiz. Bütün çabalarımız, işte bu arkadaşların düşüncelerine ve onların yaptığı bu işe, şu arkadaki gördüğünüz gençlere destek olarak bir şeyler yapabilmek. Onun için buradayız, bu toplantıları, çalışmaları yapıyoruz." şeklinde konuştu.





- 11 yılda 589 öğrenciye üstün başarı bursu





TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da bağışçıların desteğiyle başarı ve sevgiyle ilerledikleri 51 yıllık bir yolculuğun çok anlamlı bir döneminde olduklarını belirterek, bugün yeni dönem seçilmiş üstün başarı bursiyerlerini tanıtacaklarını söyledi.

Bugüne kadar yurt içinde yaklaşık 238 bin, yurt dışında da bin 821 lisans ve doktora bursu ile gençlere katkı sağladıklarını kaydeden Günay, bununla da yetinmeyerek ülkenin değişik bölgelerinde bağışçıların destekleriyle eğitim kurumlarını hayata geçirdiklerini anlattı.

Günay, 11 yıl önce gençlerin üstün çaba ve başarılarının desteklenmesi gerektiği bilinciyle TEV Üstün Başarı Bursları'nı hayata geçirdiklerini, aradan geçen 11 yılda 589 öğrencinin üstün başarı bursu almaya hak kazandığını bildirdi.

Halihazırda üstün başarı bursu devam eden 129 bursiyere bu yıl yenilerinin eklendiğini, 2017-2018 yılında 59 başarılı öğrencinin TEV Üstün Başarı Bursu almaya hak kazandığını belirten Günay, şu anda bu burstan yararlanan öğrenci sayısının 188'e ulaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından bursiyerler kendilerini tanıttı.





- Afrin şehidi Akpınar'ın vasiyeti





Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, 10 Ocak 2018'de, şehit olması halinde ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına cep telefonundan attığı mesajda şunları kaydetmişti:



"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim, bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin, devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."