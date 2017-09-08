"Teyzeoğlu, dayıoğlu ve komşuya" okul önü yasağı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, okulların dış güvenliği değerlendirme toplantısı Vali Davut Gül'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, 18 Eylül'de eğitim döneminin başlayacak olması nedeniyle çocuklar ve gençlerin eğitim-öğretim yılını huzurlu ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla okullarda güvenliğin azami seviyeye çıkartılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve kent güvenlik entegrasyonu, uyuşturucu ile mücadele, çocukların güvenli şekilde servisle taşınması ve öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanması gibi konular masaya yatırıldı.

Programda konuşan Vali Gül, mahallelerdeki metruk yapıların yıkılacağını belirterek, "Buraları belediye yıkacak. Eğer belediye yıkmazsa valilik olarak hepsini biz yıkacağız. Bu konuyu vatandaşlara bir kez daha duyurmuş olalım. Vatandaşlarımıza düşen ne? Mezbelelik halde eğer yerleri varsa bunları sahiplenecekler. Kapısını, penceresini yapacaklar. Yılın sonuna kadar hepsini yıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kentte okulların risk analizinin yapıldığını kaydeden Gül, "Daha çok olay olan okullarımızın okul irtibat görevlileri her hafta mutlaka okul müdürüyle, okul aile birliği başkanı ile bir değerlendirme yapacak. Bu değerlendirmenin ardından emniyet müdürlüğümüz bunu kayıt altına alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Okul servisleri konusuna da değinen Gül, geçen sene yapılan kontrollerde 40-45 öğrencinin servis aracında taşındığının tespit edildiğini bildirdi. Bu sene yapılan kontrollerde koltuktan fazla öğrenci tespit edildiğinde araçların servis plakasının iptal edileceğini belirten Gül, ayrıca servislerde hostes bulunması gerektiğini anımsattı.

Okul servisçiliğinin profesyonel bir iş olduğuna dikkati çeken Vali Gül, "Bu işi hakkıyla yapanlar devam edecek ama amatörce yapanlara müsaade etmeyeceğiz. Kuralların, düzenin mutlaka işlemesi lazım. Servislerdeki kameralar da kısa sürede tamamlayacak." ifadesini kullandı.

Okul çıkışında anne, baba ve kardeşin dışında çocukları almaya kimsenin gelmemesi uyarısında bulunan Gül, "Teyzeoğlu, dayıoğlu, komşu gibi birinci dereceden olmayan kişilere emniyet güçleri müdahale edecek. Okul müdürlerimiz bunu takip edecek. Okul aile birliği başkanlarımız buna benzer bir şey gördüklerinde emniyete bildirecekler." vurgusu yaptı.

Vali Davut Gül, ders saatlerinde internet kafelere öğrenci alınmaması gerektiğinin de altını çizerek, bu konuda da denetim yapılacağını bildirdi.