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Tez-Koop İş Genel Örgütlenme Sekreteri Duyar:

-(Kapanan hipermarket zinciri çalışanlarının hakları) "Sendikamız, üyelerimizin yasalardan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için başlatılan hukuki süreci yakından takip etmekte, bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele kararlılığını sürdürmektedir"

Tez-Koop İş Genel Örgütlenme Sekreteri Duyar:

İSTANBUL (AA) - Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, kapanan bir hipermarket zinciri çalışanlarının haklarına ilişkin, "Sendikamız, üyelerimizin yasalardan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için başlatılan hukuki süreci yakından takip etmekte, bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele kararlılığını sürdürmektedir." dedi.

Anadolu Adalet Sarayı’nda düzenlenen "Birinci Alacak İflas Toplantısı"nın ardından adliye önünde bir araya gelen Tez-Koop-İş üyeleri, kapanan hipermarket zinciri çalışanlarının durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, Türk-İş'le yaptıkları girişimler doğrultusunda çeşitli çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

Duyar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı alacakları her türden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır. İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatını alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır. İşverenlerin kendi aralarında Sigortalar Birliği Sistemi’ne benzer bir sistem kurmaları teşvik edilmelidir. Böylelikle çeşitli sebeplerle ödeme güçlüğü çeken işverenlerin kendi oluşturdukları bu kaynaktan işçilerin hakları ödenmelidir. Bu önerilerimiz Türk-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği “Kıdem Tazminatında Reform” gündemi ile toplanan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında dile getirilmiştir. Sendikamız, üyelerimizin yasalardan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için başlatılan hukuki süreci yakından takip etmekte, bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele kararlılığını sürdürmektedir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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