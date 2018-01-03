Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Tezgahlarda balık fiyatları düşmüyor

- Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Karadeniz'de az miktarda avlanması nedeniyle tezgahlarda mezgit ve çinekop kilogramı 30, barbun ve çipura 25, hamsi ise 15 liradan satılıyor

Tezgahlarda balık fiyatları düşmüyor

SAMSUN (AA) - Karadeniz'de su sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi ve yeterince av yapılamaması nedeniyle balık fiyatları düşmüyor.

Son dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle hamsinin Türk karasularını terk etmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları üzdü.

Tezgahlarda mezgit ve çinekop kilogramı 30, barbun ve çipura 25, hamsi ise 15 liradan satılıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle tezgahlarda pek balık bulunmadığını söyledi.

Bugünkü deniz suyu sıcaklığının ekim ayındaki seviyelerde olduğuna işaret eden Malkoç, "Balık, sıcaklık nedeniyle çok erken gitti. Hamsi de Gürcistan'a kaçtı. Gürcistan'da avlanan ve buzhaneden gelen hamsi sayesinde kilogram fiyatı dün 7,5 liraya kadar düşmüştü ama bugün yine 15 liraya çıktı." dedi.

Sezonun bu şekilde kapanacağını belirten Atıf Malkoç, "Hamsi bundan sonra bize gelirse Bulgaristan, Romanya üzerinden gelecek. Kuvvetli soğuk havalar olursa balık bu tarafa gelir. Soğuk olmazsa gelmez. Şu an orada da istenilen hava yok. Balıkçının işi Allah'a kaldı." diye konuştu.

Vatandaşlar ise tezgahlarda balık çeşidinin az, fiyatların ise yüksek olduğunu dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Deniz Suyu SıcaklıklarıHamsiHava SıcaklıklarıKaradenizSamsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5