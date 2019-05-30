Tezgahlarda bayram şekeri yoğunluğu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bayram şekeri alışverişi yapan vatandaşlar, tarihi Kapalı Çarşı ve çevresindeki dükkanlarda yoğunluk oluşturuyor.

Bayrama sayılı günler kala hareketlenen Kapalı Çarşı ve etrafındaki dükkanlarda alışveriş için tercih edilen mekanların başında şekerlemeciler geliyor.

Aile olarak 73 yıldır şekerleme işiyle uğraşan Yavuz Çarşıbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bayram şekerinin Türk milletinin gönlünde farklı bir yeri olduğunu belirten Çarşıbaşı, "Gelenek ve göreneklerimiz çok şükür yaşamaya devam ediyor. Bayramda şeker ve lokum ikram etmek bizim en köklü adetlerimizden. Evlerimiz bayramda şekersiz olmaz. Bu yüzden de iş yerimizde yoğunluk başladı." diye konuştu.

Bu yıl yeni çeşitleri müşterilerinin beğenisine sunduklarını vurgulayan Çarşıbaşı, "Özellikle çikolata ürünü daha fazla çeşitlendi. Bu yıl biraz daha sert ve çabuk erimeyecek ürünler bulunuyor. Bunları tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşıbaşı, geçen yıla göre çikolatada yüzde 25, bayram şekerinde ise yüzde 15'lik fiyat artışı olduğunu dile getirdi.

Bayram şekerlerinin kilogram fiyatının 10 ile 25 lira, çikolataların ise 50 ile 120 lira arasında değiştiğini söyleyen Çarşıbaşı, vatandaşların en çok lokum ve draje çeşitlerine ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.