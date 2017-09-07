Tezgahlarda uskumru bereketi

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde 30 yıl sonra avlanan uskumru, İstanbul'daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Av sezonu açılmasıyla Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifinden denize açılan balıkçı tekneleri, 30 yıl sonra Marmara Denizi'nde avlanmaya başlanan uskumru ile limana döndü.



Balıkçı tezgahlarında yerini alan uskumru, kilosu 30 liradan satışa sunuldu.



Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve 35 yıllık balıkçı Burhan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl sonra uskumru avlanmasının balıkçılar açısından mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Tezgahlarda yerini alan uskumrunun vatandaşları da sevindirdiğini ifade eden Toker, "Uskumru en son belki de babalarımız tarafından avlanmıştır. 30-40 yıldır avlanamaması bilimsel olarak açıklanmamıştı. Fakat uskumrunun temiz ve oksijeni bol olan denizlerde olduğunu biliyoruz. Normal'de Ege balığıdır." dedi.

İstanbul'daki uskumru gören vatandaşlar da balık tezgahlarına ilgi gösterdi.

Tezgahtaki uskumruların fotoğrafını çeken Gökmen Kanberoğlu isimli vatandaş da "Dedelerim çok severdi, uskumruya hasrettik. Bu bereketin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

