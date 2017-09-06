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"TFD 33. Uluslararası Fizik Kongresi" başladı

- Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Akkuş: - "Fizik olmadan temel bilimler de genişlemiyor, Türkiye'deki teknolojiler de gelişmiyor. Teknoloji gelişmezse fakirlik oluşur, refah seviyesi düşer. Bizde fizik biliminin seviyesini yükseltmek için uğraşıyoruz"

MUĞLA (AA) - Türk Fizik Derneği (TFD) Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, fizik olmadan temel bilimlerin genişlemediğini belirterek, "Türkiye'deki teknolojiler de gelişmiyor. Teknoloji gelişmezse fakirlik oluşur, refah seviyesi düşer. Bizde fizik biliminin seviyesini yükseltmek için uğraşıyoruz." dedi.

Akkuş, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen TFD 33. Uluslararası Fizik Kongresi'nin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede ABD, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan ve Makedonya'nın da aralarında olduğu 40'a yakın ülkeden 872 katılımcının yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin en fazla katılımlı kongrelerinden birinin gerçekleştirildiğini ifade eden Akkuş, "Fizik çok önemli. Çünkü temel bilimlerin önemli bir bilim dalı. Fizik olmadan temel bilimler de genişlemiyor. Türkiye'deki teknolojiler de gelişmiyor, Teknoloji gelişmezse fakirlik oluşur, refah seviyesi düşer. Bizde fizik biliminin seviyesini yükseltmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Akkuş, son zamanlarda temel bilimlerin desteklenmeye başladığını aktararak, acımasız bir dünya yapısında Türkiye'nin varlığını sürdürebilmesi ve bölgesinde süper güç olabilmesi için temel bilimlerin özellikle desteklenmesi, geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Üniversitelerden gelen hocaların yapmış olduğu bilimsel çalışmaların kongrede tartışılacağını anlatan Akkuş, "Bu tartışma sonucunda yeni fikirler ve projeler, iş birlikleri ortaya çıkacak. Bu açıdan bu kongre çok önemli." ifadelerine yer verdi.

Kongre, 10 Eylül'de sona erecek.

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