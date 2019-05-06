TFI TAB Gıda Yatırımları’nda üst düzey atama Türkiye Hızlı Servis Restoranları sektörünün lideri olan TFI TAB Gıda Yatırımları’nda CFO görevine Burcu Batı getirildi. Finans alanında 20 yıla yakın tecrübeye sahip olan Batı, son olarak SAP Türkiye’de CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyordu.

TFI TAB Gıda Yatırımları’nda gerçekleştirilen üst düzey atamayla, şirketin CFO görevine Burcu Batı getirildi.



Kariyerine PricewaterhouseCoopers şirketinde Finansal Denetçi olarak 2001 yılında başlayan Burcu Batı devamında, Turkcell ve Vodafone gibi şirketlerin Türkiye ve yurt dışı ofislerindeki çalışmalarıyla kariyerini sürdürdü. 2014 yılında Turkcell Superonline’ın CFO’luğuna atanan Batı, 2016-2017 yılları arasında ise, Sahibinden.com CFO’su olarak çalıştı. TFI TAB Gıda Yatırımları’na katılmadan önce, SAP Türkiye firmasının CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Batı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’de yönettiği Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s, Usta Dönerci, Usta Pideci, Döner Stop markalarının yanı sıra, 2012 yılından beri de Çin’deki Burger King operasyonlarını başarıyla yürütmektedir.





TFI TAB Gıda Yatırımları Hakkında

TFI TAB Gıda Yatırımları, 2.000’i aşkın restoranı ve 50.000’in üzerinde çalışanıyla, Türkiye ve Çin’deki lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. TFI, 24 yıllık tecrübesinden yararlanarak sektörde işletme standartlarını belirliyor ve faaliyette bulunduğu pazarlarda tüketici trendlerini şekillendiriyor.

TFI çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TAB Gıda, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörüne, aralarında Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci, Döner Stop ve Usta Pideci’nin de bulunduğu 1.000’den fazla hızlı servis restoranıyla liderlik ediyor. TFI, büyüme stratejisinin çok önemli bir parçası olarak 2012’de Çin’e yatırım yapmaya başladı. BK Çin, sadece altı yılda 150’den fazla şehirde şehirde, 1.000’den fazla restorana ulaştı. TFI’nın Ekosistem şirketleri, grubun başarısının önemli bileşenleri olarak, Türkiye’deki hızlı servis restoran faaliyetlerinde ürün ve hizmet sunmaktadır. Ekosistem şirketlerinden, Fasdat Gıda sektörün önde gelen satın alma, depolama ve lojistik hizmetleri şirketi, Ekmek Unlu Gıda üstün teknolojiye sahip unlu mamuller fabrikası, AtaKey Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikalarından, Ekur Et ileri teknoloji et işleme tesisi, Reklam Üssü iletişim ve pazarlama alanlarında hizmet veren ajans, fiyuu deneyim odaklı teslimat sistemidir.

