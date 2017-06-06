TGC Sedat Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 41 yıldır verilen ödüller için başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.

TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor olmak üzere 9 dalda ödül verilecek. Başvurular, 30 Eylül 2017 Cumartesi akşamı saat 17.00'de sona erecek.

Ödüle ilişkin gazetelere verilecek ilanların yanı sıra Ödül Sekreterliği tarafından 3 bin 500'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri istenecek.

TGC Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için şartlar şunlar:

"Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabilir. Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir. Gazetecilik, karikatür, radyo ve televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır. Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son 5 yıl içinde (01.10.2012–30.09.2017), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2016-30.09.2017) yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az 2, en fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetince oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor. Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderilecek. Seçici Kurullar ekim ayının ikinci yarısından aralık ayına kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde uygun gördükleri sayıda toplantılar yapacak ve kazananları belirleyip 1 Aralık'a kadar Ödül Sekreterliği'ne bildirecek."

Ödüller, aralık ayında düzenlenecek törenle dağıtılacak.



