TGC'den İris için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), vefat eden gazeteci Ayşe Bijen İris için başsağlığı mesajı yayımladı.
TGC mesajında, sürekli sarı basın kartı sahibi Ayşe Bijen İris'in 28 Aralık'ta vefat ettiği kaydedildi. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren İris'in sevgi ve saygıyla anıldığının belirtildiği açıklamada, "Ayşe Bijen İris'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.
İris'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisinden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.
İzmir'de 1936 yılında dünyaya gelen İris, mesleğe 1958 yılında Yeni Sabah gazetesinde yazar olarak başladı. Tercüman gazetesinde uzun yıllar çalışan İris, TGC üyesi ve sürekli basın kartı sahibiydi.