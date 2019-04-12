İSTANBUL (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı" kapsamında Samsun’da halk toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

TGD'den yapılan açıklamada, "Toplumsal Farkındalık Projeleri" kapsamında "Farkında Ol, Geç Kalma!" sloganıyla gerçekleştirilen programın Samsun halk toplantısının 16 Nisan'da saat 14.00'te İlkadım Belediyesi Gazi Sosyal Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

TGD, "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı" kapsamında Samsun’da toplantı düzenleneceği bilgisini verdi.

- "Bilinçli bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, "Projeyle kolon kanseri, reflü, irritabl bağırsak sendromu, ülser, dispepsi, ülseratif kolit, pankreas kanseri ve diğer sindirim sistemi hastalıkları konusunda toplumda farkındalık oluşturulmayı, potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasının sağlanmasını ve hastalıklarda erken teşhisin öneminin vurgulanmasını, hasta yakınlarının da hastalık süreçlerine dair bilgilendirilmesi ve daha bilinçli olmalarının sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bor, Samsun'da gerçekleştirilecek toplantıda alanında uzman hekimlerce kabızlık, şişkinlik ve mide ağrısı konularının anlatılacağı bilgisini paylaştı.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı ile bu sene içerisinde Kocaeli, Bursa ve İstanbul-Bakırköy’de halk toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Bor, Samsun’un ardından, 18 Nisan’da Mersin’de ve 19 Nisan’da Diyarbakır'da farklı konu başlıklarında yapılacak halk toplantılarıyla vatandaşları sağlıklı bir yaşam ve gelecek için bilgilendirilmeye devam edeceklerini kaydetti.





