İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünya sivil havacılığının en büyük sahnesi olan İstanbul Havalimanı'nda yeni ve tarihi başarıların ilk adımını atacaklarını bildirdi.

Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Radisson Blu Conference & Airport Hotel'de önceki gün düzenlenen, "Güçlü Takım, Büyük Hedefler" başlıklı toplantıda, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreciyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Taşınma öncesi genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıya Aycı'nın yanı sıra TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdülkerim Çay, İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'ın yanı sıra, operasyonda görev yapan tüm TGS yöneticileri katıldı.

Aynı zamanda TGS'nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan İlker Aycı, burada yaptığı konuşmada, yolcuların havalimanına girdiği ilk andan, valizini alıp çıktığı son ana dek TGS'nin çok büyük sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

"Yolcu TGS'den memnun ise Türk Hava Yolları'ndan memnun olmuş demektir." ifadesini kullanan Aycı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda büyük göçte de TGS’ye çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Sizlere inancım 9 yıldır olduğu gibi bundan sonrası için de tamdır. Bu büyük sorumlulukta omuz omuza, etle tırnak olup sahada sizlerle beraber ter dökmeye hazırım. Yeter ki bize gözlerini diken tüm dünyaya karşı birlik olalım, güçlü olalım ve asla yılmayalım. Türk Hava Yolları'nın 86. yılında, dünya sivil havacılığının en büyük sahnesi olan İstanbul Havalimanı'mızda yeni tarihi başarıların ilk adımını atalım. İstanbul Havalimanı'nın 5-6 Nisan'da yapılacak olan tam kapasite taşınmayla birlikte turizmin, fuarcılığın ve ihracatın artarak ülke ekonomimize büyük faydalar sağlamasını diliyorum."

TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal da şirket yöneticilerinin uzun zamandır bu sürece odaklandığını, şirket olarak motivasyonlarının en üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Erkal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaparken "Zafer Anıtı" olarak adlandırdığı yeni yuvalarında ciddiyetle ve disiplin içinde işlerine yoğunlaşırken, yolculara en üst seviyede hizmeti güler yüzle vermeleri gerektiğini bildirerek, "Biz TGS ailesi olarak, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde ve sonrasında operasyonların en iyi şekilde devam etmesi için ciddi bir motivasyona sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl 105 milyon yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Erkal, "Atatürk Havalimanı'ndaki bu büyük operasyon 6 Nisan itibarıyla İstanbul Havalimanı'na transfer ediliyor. İnsan kaynağı değil, insan kıymeti derken siz TGS'deki yöneticiler bu işin ana taşıyıcısı hükmündesiniz. İstanbul Havalimanı'na geçiş ve sonraki süreçte size bağlı olarak çalışan memur ve işçi arkadaşlarımıza rehberlik yapmakla mükellefsiniz. Bu bilinçle hareket edersek çok büyük başarılara imza atmış olacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan da "İstanbul Havalimanı’na taşınmaya çok az bir süre kaldığı şu günlerde tüm dünyanın gözü üzerimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık kullandığı Hacı Bektaşi Veli'nin sözündeki gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' TGS ailesinin bugüne kadarki başarıları bize, bir ve beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Toplantıda, spordaki tecrübelerini yöneticilerle paylaşan Türkiye Milli Basketbol Takımının eski koçu Çetin Yılmaz, TGS'yi şampiyon bir takıma benzetti. Başarılı olmak için iyi bir takım olma zorunluluğuna dikkati çeken Yılmaz, takım ruhu yakalandığında başarının peşinden geleceğini kaydetti.