The Luxury Network’un Türkiye ofisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Londra merkezli uluslararası pazarlama ve lobi şirketi olan The Luxury Network, Türkiye’de İstanbul ofisinin açıldığını ve gelecek yıl İstanbul’da ‘Uluslararası Lüks Konferansı’nın düzenleneceğini duyurdu.



Şirket tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında The Luxury Network şirketinin Türkiye’ye yatırım yaparak İstanbul ofisini açtığı bildirildi.



Dünya genelinde lüks markalara üyelik yoluyla iletişim ağı oluşturan şirket, lüks markalar arasında ortaklıklar ve iş birlikleri oluştururken markaları ve ülkeleri birbirine bağlayarak yeni ticari ve kültürel köprüler kurmayı amaçlıyor.



Dünya çapında Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Avustralya’ya kadar 24 ülkede 29 temsilciliği bulunan The Luxury Network, Türkiye ofisinin açılmasının ardından İstanbul’da 17-18 Nisan 2019’da “Lüksün Yeni Rotası: İpekyolu ve Bölgesel İşbirlikleri” temasıyla “Uluslararası Lüks Konferansı” gerçekleştirecek.



Küresel düzeyde lüks markalar, İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Lüks Konferansı”nda bir araya gelecek. İstanbul’daki buluşmada katılımcı ülkelerdeki yatırım heyetleri ve medya temsilcileri Türkiye’de konuk edilecek.



Türkiye’nin tanıtımına da katkıda bulunacak konferansta, moda ve yaşam tarzı (lifestyle) dünyasında son trendler tartışılırken, bölgesel ve küresel iş birliklerine imza atılacak ve markaların Asya ve Ortadoğu pazarlarına açılması için önemli B2B görüşmeler gerçekleştirilecek. İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Dubai, Katar, Lübnan ve Kuveyt'ten moda ve perakende yatırımcıları, mücevher alıcıları, sanat dünyasından isimler ve medya dünyasının önemli alım heyetleri Beykoz Film Platosu’nda gerçekleşecek etkinlikle bir araya gelecek.





-“Türkiye’ye girmek için doğru zaman”





Toplantıda konuşan The Luxury Network Global Üst Yöneticisi (CEO) Fares Ghattas turizm, e-ticaret ve Türk dizilerinin, Türkiye’nin lüks endüstrisinde pay sahibi olması için önemli bir itici güç sağladığını ve Luxury Network İstanbul Ofisi ve düzenlenecek Uluslararası Lüks Konferansı sayesinde Türkiye’nin katma değerli ürün ve servisleri ile moda, turizm ve lüks ürünler pazarında sesini daha yüksek duyuracağını söyledi.



Türkiye’deki lüks mağazalardaki satışların iyi gittiğini belirten Ghattas, Türkiye’ye girmek için doğru bir zaman olduğunu dile getirdi.





-“Üye alımına 1 Ocak 2019 itibarıyla başlanacak”





The Luxury Network Türkiye CEO’su Erdem Akçıl ise Türkiye’nin 1,5 milyar insana ve 20 trilyon dolarlık bir ekonomiye sadece 4 saatlik uçuş mesafesi kadar yakın olduğunu, bu sayede lüksün anavatanı Avrupa ve lüksün yeni yatırımcısı ve alıcısı Ortadoğu arasında tam bir köprü işlevi gördüğünü dile getirdi.



Akçıl, “The Luxury Network Türkiye ofisi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek konferansa, kuruluşun 24 ülkede bulunan global ofisleri vasıtası ile Türkiye’ye moda, mücevher, sanat, yatçılık, turizm ve lüks perakende gibi birçok sektörden uluslararası önemli düzeyde temsilciler katılacak.” dedi.



BDDK verilerine göre Türkiye’de 156 binin üzerinde milyoner olduğuna dikkati çeken Akçıl, “Global danışmanlık şirketi Deloitte’nin ‘Türkiye’de Lüks Sektörü’ araştırmasına göre, lüks tüketim yılda ortalama yüzde 10 büyüyor. En büyük payı hazır giyim, aksesuar, mücevher ve saat kategorilerinin aldığı Türkiye lüks sektörünün 2018’de 7 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.



Akçıl, üye alımına 1 Ocak 2019 itibarıyla başlayacaklarını ve özellikle moda, turizm ve yaşam tarzı alanlarına odaklanacaklarını belirterek, Türkiye’deki lüks markalarının söz konusu platform vasıtasıyla dünyaya daha rahat açılabileceğini sözlerine ekledi.





-The Luxury Network’un faaliyetleri







“Lüks markalar için yeni nesil pazarlama” olarak tanımlanan iş modelini hayata geçiren The Luxury Network, pazarlama ve lobi alanlarında faaliyet gösteriyor.



Dünya çapındaki önemli kentlerde 500’e yakın üst düzey şirketin karşılıklı fayda sağlamak üzere birlikte çalışmaları için iş modelleri geliştiren özel bir üyelik kulübü olan The Luxury Network, yakın ilgi kurulabilecek lüks markalar arasında profesyonel iş birliğini geliştirmeyi amaçlarken, dünya çapında özel müşterilere doğrudan erişim sağlayabilecek ağlar sunuyor.



Luxury Network aracılığıyla markalar, ortak iş birlikleri, ürün yerleştirmeleri, B2B ve B2C ağları, satış ve lüks özel etkinlikler gibi pek çok benzer pazarlama faaliyetleri ile yeni iş ortaklıkları oluşturabiliyor.



