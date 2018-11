The Luxury Network’un Türkiye ofisi açıldı -Londra merkezli uluslararası pazarlama ve lobi şirketi The Luxury Network, İstanbul ofisinin açıldığını, gelecek yıl İstanbul’da ‘Uluslararası Lüks Konferansı’ düzenleneceğini bildirdi - The Luxury Network CEO’su Fares Ghattas: -“Luxury Network İstanbul Ofisi ve düzenlenecek Uluslararası Lüks Konferansı sayesinde Türkiye, katma değerli ürün ve servisleri ile moda, turizm ve lüks ürünler pazarında sesini daha yüksek duyuracak” - The Luxury Network Türkiye CEO’su Erdem Akçıl: -“Türkiye lüks sektörünün 2018’de 7 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor”

30 Kasım 2018 Cuma 14:50