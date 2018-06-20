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The Walt Disney Company, Fox'u satın alıyor

- The Walt Disney Company, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın almak için 71,3 milyar dolara anlaşmaya varıldığını açıkladı

The Walt Disney Company, Fox'u satın alıyor

NEW YORK (AA) - Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney Company, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın almak için 71,3 milyar dolara anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Disney'den yapılan açıklamada, Fox'un hissedarlarının kendi hisselerine karşılık olarak Disney hisselerini alabileceği veya kendilerine sahip oldukları hisse başına 38 dolar ödeme yapılabileceği belirtildi.

Disney, Aralık 2017'de Fox için hisse başına 28 dolar teklif vermiş ve 52,4 milyar dolara Fox'u satın almak istemişti.

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast ise geçen yıl Fox için yaklaşık 60 milyar dolar teklif vermiş ve geçen hafta bu miktarı 65 milyar dolara çıkarmıştı.

Fox'tan bugün yapılan açıklamada ise, "Disney'in teklifi, Comcast'e kıyasla, daha esnek ve üstün." ifadelerine yer verildi.

New York borsasının açılmasıyla birlikte, Disney hisseleri yüzde 1,3 yükselirken, Fox hisseleri yüzde 6,1'e kadar çıktı.

Disney'in Fox'u satın almasının tamamlanması için ABD Adalet Bakanlığı'nın anlaşmayı onaylaması gerekiyor.



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