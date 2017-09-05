Theresa May Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr'le görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’i kabul etti.

İngiltere Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, May’in Cubeyr’i bugün başbakanlık ofisi "10 Numara"da kabul ettiği bildirildi.



Açıklamaya göre ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aladığı 4 ülkenin Katar’a uyguladığı ambargolar da gündeme geldi. May, taraflara yaptığı gerilimi düşürme ve Körfez İşbirliği Konseyinde birliğin ilk fırsatta yeniden sağlanması çağrısını yineledi.



Suudi Arabistan’ın reforma ve modernleşmeye yönelik “Vizyon 2030” programına değinilen görüşmede, May bu projede Suudi Arabistan ile yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürme arzusunu dile getirdi.



Açıklamaya göre, görüşmede Yemen sorunu da gündeme gelirken, taraflar çatışmanın sona erdirilmesi ihtiyacının ve uluslararası insani hukuka riayetin önemi üzerinde durdu.



Theresa May'in, görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yakın gelecekte İngiltere’yi ziyaret etmesini ümit ettiği kaydedildi.