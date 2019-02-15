THK 94 yaşında

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Sekreteri Rafet Yavuz, 94 yıldır kesintisiz havacılık faaliyetleri yürüten kurumun geçen yıl 252 kişiye planör, 3 bin 418 kişiye paraşüt, 24 bin 131 kişiye model uçak, 75 kişiye yelken kanat, 2 bin 1 kişiye yamaç paraşütü kursu verdiğini bildirdi.

Yavuz, AA muhabirine, THK'nin 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Kurumun 94 yıldır havacılık faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Yavuz, geçen yıl uzman uçuş ekibi ve öğretmenleriyle 252 kişiye planör, 3 bin 418 kişiye paraşüt, 24 bin 131 kişiye model uçak, 75 kişiye yelken kanat, 2 bin 1 kişiye yamaç paraşütü kursu verildiğini ve 40 hava gösterisi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yavuz, THK'nin ülke geneline yayılan 376 şube ve 4 eğitim merkeziyle faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Ülkenin akciğerleri olan ormanlarda çıkan yangınları en kısa sürede söndüren THK'nin, hava ambulansları sayesinde de hızlı bir şekilde hasta ve yaralıları hastanelere yetiştirdiğini vurgulayan Yavuz, "Kurumumuz, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık ve uzay üniversitesiyle hem sektöre hem de öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunuyor." dedi.



- "Havadan yangın söndürme kabiliyetini THK kazandırdı"



THK'nin, havadan yangın söndürme kabiliyetini ülkeye kazandıran ilk ve tek ulusal kurum olduğuna dikkati çeken Yavuz şöyle devam etti:

"Ormanlarımızın yangınlardan korunmasında ülkenin dört bir tarafında 36 yıldır hizmetlerini sürdüren THK yangın söndürme uçakları, 26 bin saatten fazla orman yangını söndürme uçuşu ve 10 bin saat civarında eğitim uçuşu olmak üzere toplam 36 bin saatin üzerinde uçuş yaptı." diye konuştu.



Yavuz, THK'nin 6 ton su atma kapasitesine sahip 9 amfibik havadan yangın söndürme uçağıyla orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik başarılarını ülke sınırlarının dışına da taşıyarak Kıbrıs, Arnavutluk, Libya, İtalya ve Kore'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı.



Dünya Hava Oyunları'ndan ilkinin 1997'de Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Yavuz, THK'nin girişimleriyle 2022'de gerçekleştirilecek 5'inci Dünya Hava Oyunları'nın da yine ülkede organize edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.



Yavuz, başta ABD olmak üzere birçok güçlü rakibin geride bırakılarak THK ile Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) arasında 14 Şubat 2018'de Lozan'da resmi anlaşmanın imzalandığını anımsatarak, "2022 Dünya Hava Oyunları ülkemize sadece ekonomik değerler katmayacak, turizm alanında, tanıtım çalışmalarımızda şüphesiz çok büyük katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



- "Türkiye’nin ilk ve tek havacılık üniversitesi"



Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, sektörde havacılık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli yetiştirmek için 2011'den beri eğitimlerini sürdürdüğünü anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin havacılık eğitiminde en büyük filoya ve havaalanlarına sahip tek üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezunları, bugün ülkemizin en seçkin hava yolu şirketlerinde görev alıyor. Ayrıca filosunda barındırdığı uçakların çeşitliliği sayesinde de öğrencilerine kaliteli ve değişik tecrübeler sunuyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 4 fakültede, 13 bölüm, 2 meslek yüksek okulu ve 3 enstitüsüyle Ankara ve İzmir'de faaliyetlerini sürdürüyor."



- "Hava ambulans helikopterleri yurdumuzun her köşesinde"



Kurumun sahip olduğu 17 hava ambulans helikopterleriyle yurdun her köşesinde gece-gündüz acil hasta ve yaralıları en yakın sağlık kuruluşlarına süratle ulaştırdığını ifade eden Yavuz, THK'nin bütün çalışmalarını Türk milletinin katkılarıyla yaptığını dile getirdi.



Yavuz, başta Ankara ve İstanbul'da olmak üzere İzmir, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van'da bulunan hava ambulans merkezlerinde pilot, doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin de hizmet verdiğini bildirdi.