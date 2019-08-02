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THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvurdu

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvuruda bulundu. THK'dan yapılan açıklamada, kurumun, geçmişten gelen hukuki ve mali sıkıntıları aşmaya kararlı olduğu belirtildi.Bu...

THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvurdu
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ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvuruda bulundu.

THK'dan yapılan açıklamada, kurumun, geçmişten gelen hukuki ve mali sıkıntıları aşmaya kararlı olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, THK'nın denetlenmesi, geçmişten günümüze durum tespiti ve geleceğe yönelik yönlendirmelerin yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THK, geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuzlukların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep etmiştir. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Devlet Denetleme Kurulunun incelemeleri, geçmişte yaşanan sorunların olumsuz sonuçlarını gidermeye, kurumun yeni bir başlangıç yapmasına fırsat verecektir. THK böylece 94 yıl önceki kurucu ruhla ve milli bir şuurla, Cumhuriyetin ve milletin değerlerini önceleyerek yepyeni bir başlangıç yapabilecektir."

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BaşvuruCumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme KuruluTürk Hava Kurumu (THK)
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