THK'den kurban derisi uyarısı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, vatandaşların kurban derilerini verecekleri yere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Türk milletinin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir." dedi.

Atılgan, AA muhabirine, Türkiye'de kesilen kurbanlıkların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Kesimden sonra tuzlanmayan derilerin sıcak hava nedeniyle 1-2 saat içinde zayi olduğuna dikkati çeken Atılgan, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu nedenle derilerden yüzde 60'ının zayi olduğunu bildirdi.

Atılgan, derilerin kesimin hemen ardından tuzlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın kurban derilerini kime verdiklerine dikkat etmeleri gerekir. Dini duygularla verilen yardımın hayırlı işlere vesile olmasını istersiniz. THK yaptığı faaliyetler açısından havacılık açısından büyük, hayırlı işler yapmaktadır. Önemli olan kurban derilerini hayırlı bir kuruma, hayır işleri yapan kuruma vermektir. Bu derilerden elde edilen paralar ve daha fazlasıyla gençlerimize havacılık alanında kurslar açıyoruz. Yıllık yaklaşık 60 bin gencimize havacılık eğitimini ücretsiz veriyoruz."

Havacılık kurslarının tüm dünyada büyük ücretler karşılığında verildiğini dile getiren Atılgan, THK'nin vatandaşların fitre, zekat ve kurban derisi yardımlarıyla eğitim kamplarında bu kursları ücretsiz verdiğini ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştığını anlattı.

Atılgan, kurban derileri verilirken mutlaka makbuz alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kurban derilerinin makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir. Kurumumuzun 380 şubesi, kaymakamlık ve yerel yönetimlerimizin sağlayacağı araçlarla kesim yerlerinde kurban derilerini makbuz karşılığında alabilecek." diye konuştu.

Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Atılgan, bayramın İslam aleminin içinde bulunduğu kan, ıstırap ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diledi.