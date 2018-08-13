Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon Hanzade Doğan Boyner
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

THK'den kurban derisi uyarısı

- THK Başkanı Kürşat Atılgan: - "Türk milletinin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir" - "Türkiye'de kesilen kurbanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık 100 milyon lira. Sıcak hava nedeniyle kesimden sonra tuzlanmayan deriler 1-2 saat içinde zayi olmaktadır"

THK'den kurban derisi uyarısı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, vatandaşların kurban derilerini verecekleri yere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Türk milletinin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir." dedi.

Atılgan, AA muhabirine, Türkiye'de kesilen kurbanlıkların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Kesimden sonra tuzlanmayan derilerin sıcak hava nedeniyle 1-2 saat içinde zayi olduğuna dikkati çeken Atılgan, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu nedenle derilerden yüzde 60'ının zayi olduğunu bildirdi.

Atılgan, derilerin kesimin hemen ardından tuzlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın kurban derilerini kime verdiklerine dikkat etmeleri gerekir. Dini duygularla verilen yardımın hayırlı işlere vesile olmasını istersiniz. THK yaptığı faaliyetler açısından havacılık açısından büyük, hayırlı işler yapmaktadır. Önemli olan kurban derilerini hayırlı bir kuruma, hayır işleri yapan kuruma vermektir. Bu derilerden elde edilen paralar ve daha fazlasıyla gençlerimize havacılık alanında kurslar açıyoruz. Yıllık yaklaşık 60 bin gencimize havacılık eğitimini ücretsiz veriyoruz."

Havacılık kurslarının tüm dünyada büyük ücretler karşılığında verildiğini dile getiren Atılgan, THK'nin vatandaşların fitre, zekat ve kurban derisi yardımlarıyla eğitim kamplarında bu kursları ücretsiz verdiğini ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştığını anlattı.

Atılgan, kurban derileri verilirken mutlaka makbuz alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kurban derilerinin makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir. Kurumumuzun 380 şubesi, kaymakamlık ve yerel yönetimlerimizin sağlayacağı araçlarla kesim yerlerinde kurban derilerini makbuz karşılığında alabilecek." diye konuştu.

Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Atılgan, bayramın İslam aleminin içinde bulunduğu kan, ıstırap ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kurban DerisiKürşat AtılganTHK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5