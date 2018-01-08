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THY 2017'de 68,6 milyon yolcu taşıdı

THY'nin 2016'da 62,8 milyon olan yolcu sayısı, geçen yıl yüzde 9,3 artarak 68,6 milyon oldu.

THY 2017'de 68,6 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) 2016'da 62,8 milyon olan yolcu sayısı, geçen yıl yüzde 9,3 artarak 68,6 milyon oldu.

THY'nin Ocak-Aralık 2017 trafik verilerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, 2016'da 62,8 milyon olan toplam yolcu sayısının, geçen yıl yüzde 9,3 artışla 68,6 milyon olarak gerçekleştiği, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 10,4, dış hatlarda ise yüzde 8,4 olduğu belirtildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak-Aralık 2016 dönemine kıyasla yüzde 3,5 artış gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, yolcu doluluk oranının 4,7 puanlık artış ile yüzde 79,1 olduğu bildirildi.

Aralık 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları

Açıklamada, Aralık 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısının, 2017'nin aynı döneminde yüzde 21,4 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleştiği, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 26,4, dış hatlarda yüzde 17,6 olduğu belirtildi.

Yolcu doluluk oranının Aralık 2017 döneminde 5,1 puanlık artış ile yüzde 79,7 olarak gerçekleştiği ve aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranının 5 puanlık artış gösterdiği kaydedildi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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