THY ailesinin ramazan buluşması

İSTANBUL (AA) - Ortaklık bünyesinde yer alan 17 iştiraki, farklı faaliyet alanlarında verdiği hizmetleri ve 51 binin üzerinde personeli bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) çalışanları, İstanbul Havalimanı'nın apronunda düzenlenen ramazan ayı etkinliklerinde buluştu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve HAVAŞ ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren TGS Yer Hizmetleri AŞ'nin ramazana özel hazırladığı iftar programında çalışanlar; THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TGS Yer Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Nurzat Erkal, HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak ve çok sayıda üst düzey yönetici ile bir araya geldi.

İftar programında konuşan Aycı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanın tüm çalışanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başarıyla tamamladıkları, yerli ve yabancı birçok otoritenin takdirini toplayan büyük göç operasyonu sonrası hedeflere ulaşma yolunda çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Aycı, "Eski evimiz Atatürk Havalimanı'nda aramızda var olan güçlü aile bağına, yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda da sahip olduğumuz için mutluyuz. Çünkü bu bağ bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. THY'nin bu başarısında sizlerin payı çok büyük. İnşallah burada, yeni evimizde de nice başarılara birlikte ulaşacağız. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, iftar sonrasında etkinlikler çerçevesinde kurulan alanda, şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinesi, çok boyutlu sinema ve langırt gibi oyunlarla sahur vaktine kadar stres attı.

İftar programı ve etkinlikler sonrasında sahur programı için Türk Hava Yolları Teknik AŞ çalışanları ile bir araya gelen Aycı'ya THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ve THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay başta olmak üzere birçok yönetici eşlik etti.

Sahur programında konuşan Aycı, THY Teknik AŞ ile gerçekleştirdikleri çalışmaların kendilerini önemli noktalara getirdiğini, şimdi yeni ev İstanbul Havalimanı'nda çıtayı bir üst seviyeye taşımanın vakti olduğunu belirtti.

Aycı, THY Teknik AŞ'deki hedeflerinin küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olabilmek olduğunu kaydederek, "Yerlileşmeye, millileşmeye kendi değerlerimizi üretmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben sizlerde bu enerjiyi görüyorum, sizlere inanıyorum. Uçak teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimini; çalışma azmimiz, inancımız ve kararlılığımız ile birleştirirsek hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu noktada gerekli tüm destekler ile önünüzü açmaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır. Bu mübarek gecede sizlerle birlikte hedeflediğimiz güzel gelecek için dua edelim. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutlarım." değerlendirmesini yaptı.