THY, Almanya'ya evcil hayvan taşımayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Havayolları (THY), Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, THY'nin Almanya varışlı uçuşlarında, kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı bildirdi.

THY'nin resmi internet sitesinde, Basın Müşavirliği'nin yaptığı açıklamaya göre, "Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması, ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın, herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.