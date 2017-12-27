THY, Arjantin’de 5. yılını kutladı

SAO PAULO(AA) - Türk Hava Yolları (THY), Arjantin’deki 5. yılını Buenos Aires'te düzenlediği törenle kutladı.
THY Arjantin Ofisi tarafından düzenlenen etkinliğe Arjantinli yetkililer, ülkedeki yabancı diplomatlar, havacılık sektörünün önde gelen isimleri ve turizm acentelerinden yaklaşık 150 kişi katıldı.
THY Arjantin Müdürü Yahya Zahid Şensoy, törende ülkede 5 yıl boyunca THY bilet satışı yapan acentelere teşekkür plaketi verdi.
Törende düzenlenen yarışmayı kazanan 5 Arjantinliye ise İstanbul bileti hediye edildi.