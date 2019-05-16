THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru





İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne katılan takımlara başarılar diledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi 4 takımı, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, CSKA Moskova ve Real Madrid şampiyonluk için kozlarını İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde paylaşacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, basketbol hayranlarının heyecan ve enerjisinin Vitoria-Gasteiz sokaklarını çoktan sarmaya başladığını belirtti.

Aycı, aylar süren yorucu idmanların ve bu prestijli unvan için yarışılan enerji dolu maçların bitimi ile ulaşılan zirve bölgesinin isim sponsoru olunmasının heyecanını, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde yaşadıklarını kaydederek, "Bu gibi spor müsabakaları bizlere, sporda mükemmelleşmek için gösterilen özveri, fedakârlık ve tutku değerlerinin ve ayrıca başarıya giden yolda ekip çalışması, anlayış ve empatinin olmazsa olmaz özelliğini hatırlatıyor. Sözünü ettiğimiz bu nitelikleri kendisine temel alarak başarılı performansını yüksek randımanla sürdüren Türk Hava Yolları ailesi olarak biz de sezon süresince bu değerlerle rakiplerinden ayrılmış olan bu 4 takıma başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, basketbolseverlerin Dörtlü Final için Vitoria-Gasteiz'e akın ettiğini aktararak, "Bu yıl da yine, kıymetli ortaklarımızın, özellikle de Türk Hava Yollarının desteği olmaksızın hayata geçirilemeyecek bir Final Four serisi bizleri bekliyor. Tüm basketbol severleri memnun edecek, unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık. İsim sponsorumuzun, geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi bu deneyimin de başarısına sağlayacağı katkıdan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.00 CSKA Moskova-Real Madrid

19 Mayıs Pazar:



18.30 Üçüncülük maçı



21.30 Final maçı



