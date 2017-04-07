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THY büyümeye devam edecek

- THY Genel Müdürü Ekşi: - "Yeni destinasyonlar açacağız. İnşallah Türk Hava Yolları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyümesine devam edecek" - "Bu yıl 63 milyonun üzerinde bir yolcu taşımayı hedefliyoruz. Şu an 120 ülkede ve Türkiye dahil olmak üzere 300 noktaya seferlerimiz var" - "(ABD ve İngiltere'nin elektronik cihaz yasağı) Hava yollarına ve hava yolu güvenliğine de bir katkısı olmayan bir karar. Bunun biraz yanlış değerlendirme neticesinde alındığına inanıyoruz"

THY büyümeye devam edecek

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeni destinasyonlar açacağız. İnşallah Türk Hava Yolları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyümesine devam edecek." dedi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'nın, 2016'yı başarılı bir şekilde geçirdiğini söyledi.

Bu yıl toparlama ve yeniden uçuşa geçme aşamasında olduklarını ifade eden Ekşi, "Türkiye'nin durumu düzeldikçe istikrar kazandıkça Türk Hava Yolları çok daha büyük gelişme gösteriyor. İleriki rezervasyonlarımıza baktığımızda yolcularımızın tekrar geri gelmeye ve Türkiye'ye turist akını olmaya başladığını görüyoruz. İnşallah bu böyle devam ederse referandumdan sonra da Türkiye çok daha büyük bir atılıma kavuşunca Türk Hava Yolları da çok büyük bir sıçrama yaşayacaktır." diye konuştu.

Yeni destinasyonlar açacaklarını dile getiren Ekşi, "İnşallah Türk Hava Yolları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyümesine devam edecek. Her ay yeni bir ülke destinasyon açıyoruz. En son Kharkiv'e uçuşta bulunduk. İlerde Phuket'e seferlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

- Hedef 63 milyonun üzerinde yolcu taşımak

Dünyadaki trendleri takip ederek yeni destinasyonları peyder pey açtıklarını anlatan Ekşi, şunları kaydetti:

"Bu yıl 63 milyonun üzerinde bir yolcu taşımayı hedefliyoruz. Şu an 120 ülkede ve Türkiye dahil olmak üzere 300 noktaya seferlerimiz var. Bazıları zaman zaman kış döneminde kapattıklarımız da oluyor ama uçuş hakkı aldığımız ve uçtuğumuz toplam dünyanın 300 noktasına uçuş yapıyoruz. 120 ülkeye ki dünyanın en fazla noktaya uçan hava yoluyuz. Bu rekorumuzu ve birinciliğimizi koruyacağız, sürdüreceğiz."

- Elektronik cihaz yasağı

Ekşi, ABD ve İngiltere'nin uçaklarda elektronik cihaz yasağına ilişkin kararlarını değerlendirirken bunun kendilerini son derece üzdüğünü söyledi.

Bu kararın kısa sürede kaldırılmasını beklediklerini ifade eden Ekşi, şöyle devam etti:

"Herhangi teknik temeli olmadığına inandığımız bir karar. Hava yollarına ve hava yolu güvenliğine de bir katkısı olmayan bir karar. Bunun biraz yanlış değerlendirme neticesinde alındığına inanıyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızda ciddi olarak çalışmalar bulunuyor. İnşallah kısa sürede öncelikle İngiltere'de daha sonra ABD'de bu anlamsız yasağın kaldırılacağına ve insanların serbestçe hareket edebileceğine ve yolculuk yapabileceğine inanıyoruz. Bunun geçici bir dönem olduğunu düşünüyoruz."

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RizeTürk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
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