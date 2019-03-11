THY'den açıklama

Üstün, bugün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."