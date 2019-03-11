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THY'den açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

THY'den açıklama
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Üstün, bugün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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YalanlamaYahya ÜstünThySatılıyor
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