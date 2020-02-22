Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar enerji türkiye Antiocheia ad Cragum Yamin Abdül Gayyum çip teknolojisi
THY'den iş fırsatı
THY'den iş fırsatı
Dağ gibi büyüdü
Dağ gibi büyüdü
Palamut geri döndü
Palamut geri döndü
Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu
Su ücretsiz oldu
Çiftçilere 2020 destek ödemesi bugün başlıyor
Ödemeler bugün başlıyor

THY'den iş fırsatı

Türk Hava Yolları İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz THY'nin 17 Şubatta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart’ta sona ereceğini açıkladı.

THY'den iş fırsatı
banner17

Türk Hava Yolları'nın 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı “Anadolu İstasyonları Part-Time Öğrenci İstihdam Programı”nı tanıtmak üzere Samsun Üniversitesine gelen THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Havacılık ve Uzay Fakültesinde öğrencilerle buluştu.
Üniversitelerin 3’üncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere part-time istihdam olanağı sağlayan program hakkında bilgi veren THY istihdam uzmanları, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Part-time istihdam programının 6 ay süreceği, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY’de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceği belirten THY İstihdam Uzmanı Cihan Turan, öğrencilerin bu programa ilgi duymalarının kendileri için faydalı olacağını ve 17 Şubatta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart’ta sona ereceğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyuna kayıt yaparak soruları cevapladılar. Soruları en hızlı ve doğru cevaplayarak birinci olan öğrenciye THY'e ait Businessclass yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise uçak maketi hediye edildi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ThyTÜRK HAVA YOLLARIParttimeİş İlanıCihan Turan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort